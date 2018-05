Favoriten: „Mittelalter-Fest 2018“ beginnt Freitag

Teuflische Musik: „Oropher“, Ritter-Schwertkampf, Hexen-Tanz, Alchemisten-Kammer, Feuerschlucker, etc. (Eintritt frei)

Wien (OTS/RK) - Ritter, Knappen, Gaukler, Hexen, Musikanten und viele andere historische Gestalten kommen zum alljährlichen „Mittelalter-Fest“ in den Böhmischen Prater im Laaer Wald in Wien-Favoriten. Die Veranstaltung wird heuer am Freitag, 25. Mai (13.00 bis 21.00 Uhr), sowie am Samstag, 26. Mai (11.00 bis 21.00 Uhr), und am Sonntag, 27. Mai (11.00 bis 19.00 Uhr), durchgeführt. Lieder aus vergangener Zeit interpretieren mit viel Verve die Truppe „Gral“ und das Ensemble „Oropher - des Teufels Brut“. Ein Tipp: Beim Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) ist erfahrungsgemäß immer besonders viel los.

Täglich gibt es um 13.00 Uhr einen spektakulären Aufmarsch mit Sackpfeifen- und Trommel-Klängen sowie mit effektvollen Szenen auf dem ganzen Prater-Areal. Ein vielfältiger Markt, Speis und Trank, Melodien aus der Vergangenheit und wirkungsvolle Shows, von Feuerschlucker-Auftritten bis zu Hexen-Tänzen, sorgen für Kurzweil. Der Zutritt ist kostenlos. Für die Organisation ist der „Kulturverband Böhmischer Prater“ zuständig. Information: Telefon 0676/720 94 11 (Verbandssprecher Manfred Fritz).

Die Mitglieder der Ritter-Gruppe „Herold“ sind wahre Meister im Schwertkampf. An dem Spektakel wirken ebenso die „Fahima“-Frauen mit. Für Kinder ist eine Schmink-Station vorhanden. Mit magischen und feurigen Künsten sind „Taranis & Zachin“ dabei. Auch ein Blick in die absolut wundersame „Alchemisten-Kammer“ lohnt sich. Was es mit dem zauberhaften Tun von „Gaukly“ auf sich hat, wird vorab nicht verraten. Anfragen zu dem Fest für die ganze Familie beantwortet Sprecher Manfred Fritz auch per E-Mail: m.fritz @ musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater:

www.böhmischer-prater.at

„Oropher – des Teufels Brut“:

www.oropher.de/band/

Ensemble „Gral“:

https://de-de.facebook.com/gralmusic/

Ritter „Herold“:

www.artsatweb.com/Rittergruppe-Herold/188/N/

Hexen „Fahima“:

www.fahima.at

Duo „Taranis & Zachin“:

www.taranis-zachin.com

