Haus der Musik: Das neue Walzer-Würfelspiel

Museum feiert internationalen Weltspieltag mit Relaunch der beliebtesten Installation

Wien (OTS/RK) - Spielerisch einen eigenen Walzer würfeln – im Haus der Musik, einem Museum der Wien Holding, ist das möglich. Nun wurde das Walzer-Würfel-Spiel, eines der Highlights im Klangmuseum, von Grund auf erneuert und präsentiert sich mit vier parallelen Terminals und komplett virtuellen Würfeln in völlig neuem Gewand. Zum Weltspieltag am 28. Mai 2018 schenkt das Wiener Klangmuseum seinen Gästen ein innovatives Spiel, und mehr denn je heißt es damit „Alles Walzer!“.

Musikalisches Würfelspiel ist Highlight des Klangmuseums

Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn ließen sich von musikalischen Würfelspielen ebenso inspirieren wie moderne KomponistInnen der Gegenwart. Das weltweit erste Walzer-Würfel-Spiel gilt seit Langem als eines der Highlights im Klangmuseum, einem Ort, an dem die Verbindung zwischen Tradition und Moderne auf unvergleichliche Weise gepflegt wird. Beim Walzer-Würfel-Spiel im ersten Stock des Museums können BesucherInnen spielerisch und intuitiv ihren eigenen Walzer würfeln. Jeder Zahl des Würfels sind zwei Takte zugeordnet. Takt für Takt entsteht auf diese Weise am Screen eine einzigartige Walzer-Partitur, die als vierstimmige Komposition erklingt und zum Walzer tanzen einlädt – und 1, 2, 3 und 1, 2, 3! Und das Beste daran: man kann die Partitur auch ausgedruckt mit nach Hause nehmen. Für die vielen MuseumsbesucherInnen aus aller Welt ist das ein ganz besonderes Erinnerungsstück an die Musikstadt Wien.

Mit Motion-Tracking virtuell im ¾-Takt komponieren

Mit der innovativen Motion-Tracking-Technologie rollen die Würfel bei der neu entwickelten Installation nun völlig virtuell. Die Bewegungen der Hand bis zu den kleinsten Regungen der Finger werden durch einen Sensor erfasst und unmittelbar auf den Screen übertragen. Innovation als Grundsatz des Haus der Musik wird hier auf eine neue Ebene gehoben, die die SpielerInnen staunen lässt, aber vor allem Spaß am Experimentieren mit Musik und neuer Technologie hervorbringt. Auch ohne musikalische Vorkenntnisse haben die MuseumsbesucherInnen am Ende des Spiels eine echte Walzer-Komposition erschaffen, die

bei jedem Durchgang neu und einzigartig klingen wird.

„Spaß und Freude an der Musik in all ihrer Vielfalt schaffen – das ist der Leitgedanke, der sich durch das gesamte Klangmuseum zieht. Mit dem neuen Walzer-Würfel-Spiel komponieren unsere Gäste spielerisch einzigartige Klänge im ¾-Takt. So wird dem Walzer, einem Wiener Original, auf innovative Weise neuer musikalischer Glanz verliehen“, so Simon K. Posch, Direktor des Haus der Musik.

Mehr Walzervergnügen denn je

Das neue Walzer-Würfel-Spiel im Haus der Musik bietet ein „Mehr“ an allem: mehr SpielerInnen, mehr Takte, mehr Noten, mehr Instrumente. An vier, statt bisher zwei, Motion-Terminals können die virtuellen Würfel geworfen werden. Dabei stehen beim Relaunch insgesamt zwölf Instrumente zur Verfügung, darunter „Klassiker“ wie die Violine, Violoncello, Querflöte, Trompete oder Klarinette. Erweitert wurde der Instrumentenpool aber auch um klanglich neu anmutende Vertreter, wie etwa die Marimba. Die Instrumente stehen im einzelnen Spiel jeweils abwechselnd zur Verfügung. Auf diese Weise entstehen unzählige Kombinationen von Klängen, die dem traditionellen Walzer gänzlich neue Impulse geben.

28. Mai, der Internationale Weltspieltag

Der Weltspieltag ist ein internationaler Aktionstag und wird jedes Jahr am 28. Mai gefeiert. Ziel ist es, durch Spielanlässe und Aktionen Kinder und Erwachsene zu inspirieren, das Spiel als kreative Ressource zu erfahren und verschiedene soziale Schichten durch das Spiel näher zu bringen. 1999 wurde der Weltspieltag (engl. World Play Day) auf der 8. Konferenz der International Toy Library Association gegründet. Innerhalb von fünf Jahren nahmen bis zu 22 Länder an Veranstaltungen rund um den Weltspieltag teil und riefen verschiedene Aktionen ins Leben. Mittlerweile erfährt der Weltspieltag durch die UNESCO Unterstützung.

Haus der Musik

Das Haus der Musik ist ein interaktives Erlebnismuseum in der Wiener Innenstadt und zugleich die Gründungsstätte der Wiener Philharmoniker, denen hier ein eigenes Museum gewidmet ist. Die Ausstellung präsentiert auf fünf Etagen die faszinierende Welt der Musik und Klänge. Eröffnet wurde das Haus der Musik am 15. Juni 2000, seit dem Jahr 2005 gehört es zur Wien Holding. Das interaktive Klangmuseum wird auch international immer wieder als Referenzprojekt herangezogen, so ist es Lizenzgeber und Partner des

mexikanischen Musikmuseums „Casa de la Música Viena“ in Puebla, in der Nähe von Mexico City.

