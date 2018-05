CCC eröffnet ersten Premium Concept-Store in Österreich

Im Donauzentrum wurde der erste Premium Concept Store von CCC in Österreich eröffnet/Neuestes internationales Store-Konzept auf mehr als 800 m²

Wien/Graz (OTS) - Im Wiener Donauzentrum, wo die internationale Schuhmode-Gruppe CCC Austria vor knapp fünf Jahren ihre erste Österreich-Filiale in Betrieb genommen hat, wurde soeben auf mehr als 800 Quadratmetern der erste Premium Concept-Store von CCC in Österreich eröffnet.

„Es handelt sich dabei um das modernste Shopdesign Europas für größere Verkaufsflächen und die Top-Kategorie der Einkaufszentren“, erklärt CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann anlässlich der Neueröffnung im Donauzentrum. „Es wurde von einem internationalen Architektenteam in London entwickelt und ist auf die absolut leichte Orientierung für die KundInnen samt gut sichtbarer Preis-Kommunikation ausgerichtet. Der Schuhtyp steht im Vordergrund, wofür auch spezielle Präsentationsinseln und eigene Spezialmöbel entwickelt wurden“, so Zimmermann weiter. „Die Screens in den Schaufenstern und im Inneren des Stores zeigen überdies an, was CCC alles zu bieten hat“.

Zimmermann führt von Graz aus auch die slowenischen, kroatischen und deutschen CCC-Tochtergesellschaften und ergänzt: „Derzeit betreibt CCC 46 Standorte in Österreich, wozu 23 Filialen in Kroatien und 13 in Slowenien kommen, wo wir heuer ebenfalls weiter expandieren werden, sowie 77 in Deutschland“.

Die Muttergesellschaft CCC S.A., deren Aktien an der Warschauer Börse notiert werden, hat 2017 erstmals mehr als eine Milliarde Umsatz erreicht und ist um mehr als 30 Prozent gewachsen. Derzeit betreibt CCC knapp 750 Filialen in 20 Ländern sowie einen rasch wachsenden E-Commerce. CCC ist der größte Schuherzeuger Europas, der am schnellsten wachsende Schuhmode-Anbieter in Europa und seit 2014 bereits größter in den CEE-Ländern.

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen steht Ihnen Mag. Gerald Zimmermann jederzeit gerne unter +43/(0)664-255 4419 zur Verfügung.