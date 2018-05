AVISO – Zu Ehren Sigmund Freuds: Statue an der MedUni Wien wird enthüllt

Wien (OTS) - Am 4. Juni 1938 um 15:25 Uhr rollte der Orient-Express aus der Halle des Wiener Westbahnhofs in Richtung Paris. Mit an Bord saß eine der bedeutendsten Personen der damaligen Zeit: Der damals 82-jährige Sigmund Freud. Er verlässt die Stadt, die er geliebt und unter der er zugleich gelitten hat. Er sollte sie nie wiedersehen. Exakt 80 Jahre später, am Montag, 4. Juni 2018, wird auf dem Gelände vor dem Rektorat der Medizinischen Universität Wien eine überlebensgroße, vom Künstler Oscar Nemon in London gestaltete, Freud-Statue als symbolischer Akt zur Anerkennung von Freuds Leistungen aufgestellt und enthüllt.



Der Festakt beginnt am 4. Juni 2018 um 11:00 Uhr, für MedienvertreterInnen stehen bereits ab 10:00 Uhr folgende GesprächspartnerInnen nach Vereinbarung zur Verfügung:



- Lord David Freud (Urenkel von Sigmund Freund)

- MedUni Wien-Rektor Markus Müller

- Stephan Doering (Leiter der Universitätsklinik für Psychoanalyse und Psychotherapie der MedUni Wien)

- Aurelia Young, Tochter des Künstlers Oscar Nemon



Nach der Enthüllung findet von 13:00 bis 18:00 Uhr das Symposium „Sigmund Freud, Vienna, and the University“ an der MedUni Wien (Jugendstilhörsaal, Spitalgasse 23, 1090 Wien) statt.

Infos: www.meduniwien.ac.at/sigmundfreud.



