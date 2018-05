PRO23 fordet Bus-Schleuse in Inzersdorf

Wien/Liesing (OTS) - „Es ist an der Zeit, endlich auch unorthodoxe Lösungen zu suchen, um die Buslinie 66A schneller zu machen“ , erklärt BzR Ernst Paleta von der Plattform PRO23. Er fordert die Einrichtung einer Bus-Schleuse entlang des Liesingbachs unter der Badner Bahn und der Triester Straße: „Nachdem unsere Idee zur Neukonzeption der Busliniennetzes in Liesing auf breite Zustimmung in der Bevölkerung und auch bei den anderen Parteien gestoßen ist, gehen wir mit dieser Idee jetzt wieder einen weiteren Schritt voran!“

Die Planungsarbeiten zur Renaturierung des Liesingbachs zwischen Draschepark und der Trasse der Badner Bahn befänden sich gerade erst im Projektstadium. Bei sofortiger Inangriffnahme dieser Idee wären Paleta zufolge deshalb auch keine teuren Umplanungen nötig.



Lösung für schnelle Ost-West Verbindung

„Die auf Initiative von PRO23 gegründete Arbeitsgruppe ‚Buslinien-neu‘ hat schon teilweise sehr interessante Vorschläge hervorgebracht. Der wesentlichste Störfaktor bei der Schaffung einer schnellen Ost-West-Verbindung ist dabei aber der Bereich zwischen Sterngasse, Triester Straße und Purkytgasse“, erläutert Paleta. Das Zusammentreffen von drei extrem starken Verkehrsströmen auf einer Ebene, führe zwangsläufig zu Staus. „Eine weitere Intervall-Verdichtung bei der Badner Bahn würde dann vermutlich zeitweise den Monsterstau schlechthin erzeugen. Da helfen selbst die ausgeklügeltsten Ampelschaltungen nichts“, ergänzt der erfahrene Bezirkspolitiker.

Die Lösung sei Paleta zufolge dabei doch so einfach: Die Verlagerung der Trasse für die öffentlichen Autobusse unter das Niveau der Triester Straße und der Badner Bahn würde die Buslinie 66A enorm beschleunigen und damit deren Attraktivität wesentlich erhöhen. „Das wäre dann auch eine weitere Motivation auf die Öffis umzusteigen und das Auto stehen zu lassen“, ist Paleta überzeugt.

Positive Kosten-/Nutzenrechnung für die Umwelt

Die Renaturierung des Liesingbachs soll wieder ordentliche Bedingungen für die Fauna und Flora schaffen und so nachhaltig die Umweltsituation in der Umgebung verbessern. Damit einhergehen sollte aber auch die nachhaltige Entlastung der Umwelt durch die Beschleunigung der Öffis. Die daraus resultierende Reduktion des Individualverkehrs wäre auch aus volkswirtschaftlicher Sicht rentabel, ist Paleta überzeugt.

Am anderen Ende des Drascheparks sei eine ähnliche Unterführung für Autobusse im Zuge des Ausbaus der Pottendorfer Linie jedenfalls bereits erfolgreich umgesetzt worden. „Die Stadt- und VerkehrsplanerInnen sind deshalb aufgerufen, diese Chance zu nutzen und im Sinne der Erhaltung der Lebensqualität für unsere Kinder entsprechend zu handeln,“ schließt der PRO23 Bezirksrat.

