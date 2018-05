Ludwig: Wiener Bevölkerung verstärkt in UNIDO-Nachhaltigkeitsziele einbeziehen

Erste gemeinsame Aktivitäten mit der UNIDO und anderen Partnern

Wien (OTS) - Utl.: Erste gemeinsame Aktivitäten mit der UNIDO und anderen Partnern

Bei einem Treffen im Rathaus mit VertreterInnen der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), der Impact Finance Organization (imfino), Erste Bank und Lukoil bekannte sich der designierte Bürgermeister und amtierende Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung Michael Ludwig ausdrücklich zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, auch bekannt unter dem Namen Sustainable Development Goals – SDGs. ****

Wien sei sehr stolz darauf, ein Standort der Vereinten Nationen zu sein, betonte Ludwig, wies aber auch darauf hin, es sei nunmehr wichtig, die UN-Nachhaltigkeitsziele der Bevölkerung und besonders jungen Menschen zu vermitteln. Momentan habe er den Eindruck, dass diese „von der Öffentlichkeit noch nicht ausreichend wahrgenommen werden“, meinte er und fügte an, es sei ihm „ein großes Anliegen, vor allem wenn es um wichtige Ziele der Zukunft geht, die Wiener Bevölkerung verstärkt einzubeziehen.“

Unterstützung für diesen Standpunkt bekam er von Kai Bethke, Direktor der Abteilung der auswärtigen Beziehungen der UNIDO. Ziel der UNIDO sei es, „dass wir nicht nur mit und für Regierungen arbeiten, sondern dass wir die Themen der 17 Nachhaltigkeitsziele soweit wie möglich in die Bevölkerung tragen.“

Bethke verwies in diesem Zusammenhang auf die starke und vor allem nachhaltige Kooperation der UNIDO mit Städten und betonte die Notwendigkeit, gemeinsame Nachhaltigkeitskonzepte in den Bereichen des täglichen Lebens, wie Abfallwirtschaft, nachhaltige Stromversorgung, Elektromobilität, und Digitalisierung zu diskutieren.

„Das sind Themenbereiche, die für uns wichtig sind in unserer Arbeit weltweit, und hier in unserer Gaststadt Wien ist es natürlich schön zu sehen, dass es eine Öffnung und einen starken Wunsch gibt, mit uns gemeinsam zu kooperieren, um zu schauen, wo wir Themen die für beide wichtig sind, gemeinsam vorantreiben können“, so Bethke.

Die UNIDO setzt sich für alle 17 Nachhaltigkeitsziele ein, unterstützt jedoch verstärkt das SDG9, welches sich für Infrastrukturprojekte, nachhaltige Industrialisierung und die Förderung von Innovationen einsetzt. Diese sind nicht nur wichtige Aspekte für Entwicklungsländer, sondern ebenso interessant für die Stadt Wien.

Neue Presse- und Informationsplattform www.imfino.org

In Kooperation mit der UNIDO und imfino wurde die Presse- und Informationsplattform „Imfino newswire“ vorgestellt mit dem Ziel, Aktivitäten im Bereich der Sustainable Development Goals sichtbar zu machen.

Neben Presseaussendungen können Internationale Organisationen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen aus dem In- und Ausland Informationen über die neuesten Entwicklungen einholen. Neu an imfino newswire ist die Möglichkeit einer Kategorisierung der Aussendungen nicht nur nach speziellen Themen, sondern konkret nach den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.

„Erstmalig werden Nachrichten nach den SDGs gruppiert, mit dem Ziel, dass man Themen, die die SDGs betreffen, sichtbarer, greifbarer und strukturierter macht, was derzeit nicht der Fall ist,“ erklärte Richard Vrzal, Managing Director der imfino die Idee dahinter.

Der Direktor der Wiener Bildungsakademie (wba) und Landtagsabgeordneter Marcus Schober möchte in Zukunft einen verstärkten Schwerpunkt auf Aus- und Weiterbildungsangebote der wba in Zusammenhang mit den Sustainable Development Goals anbieten. „Wir wollen der Wiener Bevölkerung die UN-Nachhaltigkeitsziele näherbringen und sehen das als einen Bildungsauftrag“, unterstrich Schober.

Für den Vorstandsvorsitzenden der Zweiten Sparkasse und Leiter der Social Banking der Erste Bank, Günter Benischek ist Kundenorientierung bei der Umsetzung der SDGs ebenfalls oberstes Ziel. „Was wir aktuell tun, ist zu schauen was ist denn in unserem Angebot für die Kunden und in dem was wir tun der Nachhaltigkeit unterworfen.“ In diesem Zusammenhang wies Benischek darauf hin, dass die SDGs bereits bei der Errichtung des Erste Bank Campus berücksichtigt wurden. „Der ist schon nach Nachhaltigkeitskriterien in jeder Hinsicht gebaut“, meinte Benischek stolz.

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele kann jedenfalls nur erfolgreich sein, wenn sich alle bemühen, meint abschließend Robert Gulla, Vorstand von Lukoil: „Ich versuche es im Privatleben, aber auch als Firmenvertreter umzusetzen, und ich glaube, die Nachhaltigkeitsziele können wir nur erreichen, wenn wir in der gesamten Gesellschaft, von Regierung, Stadt, Land, Gemeinden, Wirtschaft, aber auch jeder einzelne versuchen, sich daran zu beteiligen.”

Aus- und Weiterbildungslehrgang

Für alle, die daran interessiert sind, mehr über die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erfahren, bietet die Wiener Bildungsakademie demnächst einen Aus- und Weiterbildungslehrgang zu den SDGs an, welcher von der UNIDO unterstützt wird.

(Schluss) rv/da

Rückfragen & Kontakt:

Richard Vrzal

Managing Director, imfino

Tel.: +43 676 511 43 38

E-Mail: richard.vrzal @ imfino.org



Christiane Daxböck

Mediensprecherin StR Michael Ludwig

T: 01/4000-81869

E-Mail: christiane.daxboeck @ wien.gv.at