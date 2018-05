TextExpander bietet jetzt auch sofort einsetzbaren Single Sign-On (SSO) Support und "Teams" für einfacheres Nutzer-Onboarding

San Francisco (ots/PRNewswire) - Smile, der Entwickler von TextExpander, bietet jetzt auch sofort einsetzbares Nutzer-Onboarding mit Support für Single Sign-on und für "Teams". TextExpander bietet Teams die Möglichkeit einer konstant fehlerfreien und einheitlichen Kommunikation. TextExpander unterstützt die SSO-Authentifizierung durch SAML mit gezieltem Support für Okta, OneLogin, Google G Suite und JumpCloud. Mit "Teams" können Führungskräfte und Teamleiter TextExpander-Nutzer leicht und einfach onboarden.

SSO macht das Nutzer-Onboarding einfacher, indem es einem Administrator erlaubt, den Zugriff von TextExpander-Nutzern von einer gewohnten Stelle aus zu verwalten. TextExpander unterstützt die SSO-Authentifizierung durch SAML-Protokoll. Gezielter Support wird für die Identity-Provider-Dienste (IdP) Okta, OneLogin, Google G Suite und JumpCloud geboten. TextExpander befindet sich derzeit in den App-Directorys von Okta, OneLogin und JumpCloud.

Die Einführung von "Teams" ermöglicht es Administratoren, jedem Nutzer in Form von Snippet-Gruppen alle benötigten Inhalte zur Verfügung zu stellen, in nur einem einzigen Schritt. Jede Abteilung kann ihre eigenen Snippets beibehalten, was größere organisatorische Flexibilität gewährleistet. Innerhalb von "Teams" können Snippets sofort geteilt und entdeckt werden.

"Wir haben TextExpander von einem Einzelnutzer-Programm zu einer kompletten Kommunikationslösung ausgebaut, auf die sich Teams verlassen können", so Philip Goward, Gründer von Smile. "Vom Support zum Vertrieb, von juristischen Standardklauseln zu medizinischen Berichten, sogar einfache Tippfehler, TextExpander unterstützt Unternehmen aller Größen bei der fehlerfreien und einheitlichen Kommunikation. Wir haben gelernt, dass unsere Geschäftskunden bestimmte Anforderungen für ihr Onboarding haben aufgrund der großen Zahl von Mitarbeitern, Lieferanten und Beratern, die sie verwalten. Mit der Ergänzung unserer Produkte durch SSO und 'Teams' werden unsere Kunden, die TextExpander so effektiv nutzen, um gute Arbeit für ihre Kunden zu leisten, mit Sicherheit glücklich sein."

TextExpander für Teams gibt es für $ 7,96 pro Nutzer im Monat. TextExpander für Mac erfordert macOS 10.10 (Yosemite) oder eine spätere Version. TextExpander für Windows erfordert Windows 7 oder eine spätere Version. TextExpander für iPhone und iPad erfordert einen iPad oder ein iPhone mit dem Betriebssystem iOS 9 oder eine spätere Version.

