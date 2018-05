Über 25.000 Besucher: Perfekter Tour-Start für "GRIP CARS & COFFEE" am ausverkauften Nürburgring

Erfolgreiche Verlängerung der Marke GRIP auch on ground als große Eventreihe

RTL II und der DAZ-Verlag machen mit "GRIP CARS & COFFEE" die Rennstrecke zur Event-Location

Über 1.700 spektakuläre Fahrzeuge und über 25.000 Besucher am Nürburgring

Pole Position für GRIP: Deutschlands kultigstes Motormagazin lädt auch dieses Jahr wieder tausende Motorenthusiasten und Carspotter sowie diverse Autoclubs zu drei verschiedenen "GRIP CARS & COFFEE"-Veranstaltungen ein. Den Auftakt machte am Pfingstsonntag das mit über 25.000 Besuchern ausverkaufte Event am Nürburgring. München, 22. Mai 2018 - Hot Rods, Supercars, Oldtimer, Funcars oder kultige Bikes - mehr als 1.700 spektakuläre Fahrzeuge bekamen die über 25.000 begeisterten Besucher des "GRIP CARS & COFFEE"-Events am Pfingstsonntag am Nürburgring zu Gesicht. Es gab Gelegenheit zum Motortalk auf Augenhöhe, dazu ein volles Programm mit Helikopter-Rundflügen und Can-Am-Fahrten und eine tolle Stimmung bei super Wetter. Für das leibliche Wohl sorgten Foodtrucks mit Spezialitäten aus aller Welt, auf der Händlermeile fanden sich Tuninganbieter und Zubehörteile aller Art. Mittendrin statt nur dabei waren die GRIP-Moderatoren Det Müller, Jens Kuck und Niki Schelle sowie Rennfahrer Jan Seyffarth, die Autogramme gaben, Hände schüttelten, in der Fan-Menge badeten - und beinharte Challenges wie das "Drift-Taxi" anboten. Überraschungsgäste waren zudem unter anderen die Geissens sowie Darsteller aus der RTL II-Soap "Köln 50667".

"Mit GRIP haben wir eine erfolgreiche Marke geschaffen, die längst über die TV-Grenzen hinweg für Furore sorgt. Für Fans ist sie im Printmagazin, auf dem über 800.000 Abonnenten zählenden YouTube-Channel, online und in den Social-Media-Kanälen erlebbar. Durch 'GRIP CARS & COFFEE' bringen wir das Format gemeinsam mit dem DAZ-Verlag auf die Straße. Ein weiterer Touchpoint für die Fans, mit überwältigender Resonanz", sagt Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation/CMCO RTL II.

Geschäftsführer DAZ Verlagsgruppe, Marco Wendlandt: "Was für ein spektakulärer Auftakt des GRIP CARS & COFFEE am Nürburgring. Wir sind begeistert von dem sagenhaften Zuspruch. Unsere Erwartungen waren sehr hoch und die sind dennoch übertroffen worden. Das Konzept, ein Auto-Festival für die ganze Familie umzusetzen hat bei der GRIP-Gemeinde voll ins Schwarze getroffen. Jetzt geht's in die nächste Runde am Sachsenring und im August nach Bispingen."

Nervenkitzel, Adrenalin und Tests der Superlative sind seit mehr als zehn Jahren das Markenzeichen von "GRIP - Das Motormagazin". Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet die RTL II-Sendung Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Mit Erfolg: Im ersten Quartal 2018 war GRIP in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Männer erneut das meistgesehene Magazin * zum Thema Auto/Verkehr.

Seine treue Fanbase erreicht GRIP nicht nur im TV, sondern auch in den sozialen Medien mit einer Million Fans auf Facebook sowie 800.000 Abonnenten auf YouTube. Dort wurden bisher überragende 37.700.000 Videoviews und 297.500.000 Minuten Wiedergabezeit erzielt. Spaß, Action und geballte Motorkompetenz gibt es auch als Printmagazin:

Seit 2014 erscheint "GRIP - Das Motormagazin" alle sechs Wochen mit einer Auflage von 45.000 Exemplaren im DAZ-Verlag. Zudem gab es bisher fünf "GRIP - Bass & Furious"-Compilations in Kooperation mit Sony Music.

Mit einem Refresh des Formatdesigns feierte die erfolgreiche TV-Marke im vergangenen Jahr zehnjähriges Jubiläum. Der neue Look des "GRIP"-Logos ist frisch, leicht und mit seinem zweifarbigen Schriftzug markant inszeniert. Die moderne Interpretation des bisherigen Logos soll Assoziationen mit einer Rennstrecke wecken.

Weitere Termine und Locations der "GRIP Cars & Coffee"-Tour: - 24.6.2018 Sachsenring - ausverkauft mit über 5.000 Besuchern - 19.8.2018 Ralf Schumacher Kartcenter - ausverkauft mit über 4.000 Besuchern

Weitere Informationen zu GRIP und dem Event: rtl2.de, www.grip-carsandcoffee.de, www.daz-verlag.de

Über die DAZ Verlagsgruppe:

Die DAZ VERLAGSGRUPPE ist der Herausgeber von fünf periodisch international erscheinenden Titeln im Fachzeitschriften- und Offerten Magazin-Bereich sowie der dazugehörigen Online-Portale und Social-Media-Plattformen. Der Verlag feierte im Jahre 2016 sein 35-jähriges Jubiläum und ist in Deutschland der Pionier in diesem Segment der Printerzeugnisse. Die erste DAZ (DER AUTO-ANZEIGER) erschien im August 1981. Im Laufe der Jahre entstanden aus den verschiedenen Rubriken des Muttertitels eigenständige Magazine, die jeweils eine überzeugende Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Seit 2010 wird die Erfolgsgeschichte von dem Verleger-Duo Marco Wendlandt und Jörg Rauschenberger weitergeschrieben.

