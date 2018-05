Siegi Lindenmayr (SPÖ) ad ÖVP: Ungeregelter Verkehr nützt niemandem

Fokus auf E-Autos ist sinnvoll – verstopfte Straßen und Parkzonen weniger

Wien (OTS/SPW-K) - Gemeinderat Siegi Lindenmayr (SPÖ) klärt ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch über die Verkehrspolitik der Stadt Wien auf: „Mit der Parkraumbewirtschaftung steuern wir den Straßenverkehr. Sie ist keine Besteuerung von Parkplätzen. E-Autos davon auszunehmen ist kontraproduktiv.“

Vom Vorschlag, Elektroautos in Wien die Busspuren zu öffnen und das Gratisparken zu ermöglichen, hält Lindenmayr wenig: „E-Autos unterscheiden sich auf der Straße nicht von ‚normalen’ Fahrzeugen. Sie verursachen dasselbe Verkehrsaufkommen und benötigen dieselben Parkflächen. Damit gelten für sie dieselben Regeln. Ungeregelter Verkehr nützt niemandem. Nicht den Menschen – und auch nicht der Umwelt. Denn jedes E-Auto auf einem Dauerparkplatz ist ein ‚Benziner’ mehr auf der Straße. Auch die Busse brauchen freie Fahrt, um den Fahrplan einzuhalten und möglichst wenig Sprit zu verbrauchen.“ Die Zahl an E-Autos zu steigern würde unter diesen Umständen eine Verschlechterung der Mobilität bedeuten. „Das ist wohl nicht im Sinne des Erfinders“, so Lindenmayr.

„Gratisparken für E-Autos alleine wird die E-Mobilität nicht steigern“, bekräftigt Lindenmayr abschließend. „Es braucht österreichweit sinnvolle Maßnahmen und nicht nur undurchdachte Verkehrspolitik mit grünem Mascherl. Daran werden wir die Bundesregierung messen.“

