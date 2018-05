Wir feiern Geburtstag! 50 Jahre Kinderdorf Pöttsching - 60 Jahre Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

Kommen Sie ins Kinderdorf Pöttsching!

Wien/Pöttsching (OTS) - Die Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer betreut seit 60 Jahren Kinder und Jugendliche aus sozial zerrütteten Familien. Unsere Kinderdorfkinder haben oft in jungen Jahren schwere Schicksale erlebt und kommen aus Familien, in denen Drogen oder Gewalt zum Alltag gehören. Oft wurden „unsere“ Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch. Ziel bei der Betreuung dieser Kinder ist immer die Rückführung in die Familie, was aber nur selten gelingt. Dadurch betreuen wird Kinder zwischen 3 und 18 Jahren. Manchmal auch darüber hinaus.

Wir versuchen in unseren Einrichtungen, diesen Kindern ein geborgenes Zuhause zu geben. Alle unsere Kinder leben in Bungalows oder in Wohnungen gemeinsam mit ausgebildeten Sozialpädagogen. In den meisten Fällen leben 10 Kinder gemeinsam in einer Wohneinheit. Sie essen gemeinsam, leben gemeinsam, lernen aufeinander Rücksicht zunehmen und erfahren was es bedeutet, ein zu Hause zu haben. Sie besuchen Kindergärten und Schulen und absolvieren auch eine Berufsausbildung in Form einer Lehre oder einer weiterführenden Schule. Bei der Entscheidung über die Berufswahl werden die Kinder von unseren Sozialpädagogen unterstützt und begleitet. Stolz sind wir natürlich immer, wenn einige unserer Kinderdorfkinder erfolgreich ein Studium abschließen können. Obwohl die Finanzierung für spezielle Ausbildungsbereiche nicht gesichert ist, versuchen wir den Jugendlichen das Erlernen ihres Wunschberufes zu ermöglichen.

Neben diesen „Basics“ bekommen alle unsere Kinder auch auf sie abgestimmte Therapien – Psychotherapie, Reittherapie bzw. tiergestützte Pädagogik, Kunsttherapie (Mal- & Musiktherapie). Diese sind wichtig, um die erlebten Tragödien gut verarbeiten zu können und die Benachteiligung im Bereich der Sozialisationsbedingungen aufzuarbeiten.

Ein besonderes Angebot, auf das wir auch sehr stolz sind, sind die Startwohnungen. Nachdem im Alter von 14 Jahren entschieden werden kann, ob der jeweilige Jugendliche in ein Jugendhaus übersiedelt (Einrichtung im Kinderdorf, in der bereits ein bisschen mehr Selbstständigkeit erforderlich ist, speziell für Jugendliche), besteht im Alter von 18 Jahren auch die Möglichkeit in eine der Startwohnungen einzuziehen. Gemeinsam mit ein oder zwei anderen Jugendlichen erlernen die jungen Erwachsenen dort das alleine leben und werden dennoch von den Sozialpädagogen des Kinderdorfes mitbetreut.

Das Kinderdorf Pöttsching blickt mittlerweile auf eine lange, an Entwicklungen, Geschehnissen und Höhepunkten reiche, 50-jährige Vergangenheit zurück. Eröffnet als Einrichtung zur Begabtenförderung war es das Ziel, neben der allgemeinen individuellen Förderung, begabten Kindern aus Familien mit begrenzten Möglichkeiten von Pöttsching aus den Besuch mittlerer und höherer Schulen in der nahen Umgebung zu ermöglichen.

In den Anfangsjahren wurde das Kinderdorf von Robert Höllrigl geleitet, bis schließlich 1979 der spätere langjährige Direktor Hermann Jansa die Leitung der Einrichtung übernahm. Im Lauf der Siebziger- und Achtziger Jahre führte der gesellschaftliche Wandel und die damaligen Reformen im Schulsystem zu einer pädagogischen Neuausrichtung der Einrichtung: das Kinderdorf Pöttsching wandelte sich zu einer Kinder- & Jugendhilfeeinrichtung in privater Trägerschaft, die Kinder und Jugendliche im Rahmen der vollen Erziehung betreut und fördert.

Von 2004 bis 2017 setzte sich der stetige Prozess der Qualitätssteigerung im Kinderdorf unter der Leitung von Angela Hartl fort. Zum Jubiläumsjahr startet das Kinderdorf mit einer neuen Leitung – Mag.a Dagmar Brus und ist stolz darauf, weit mehr als die von der Jugendwohlfahrt festgelegten Anforderungen anbieten zu können.

Wir möchten Sie gerne zu unserem Jubiläumsfest einladen.

Jubiläumsfest: 50 Jahre Kinderdorf Pöttsching - 60 Jahre Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

Familienfest: 13.30 - 17.00 Uhr

Festakt ab 17:00 Uhr

Datum: 26.05.2018, 13:30 Uhr

Ort: Kinderdorf Pöttsching

Kinderdorfstrasse 1, 7033 Pöttsching, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Tel.: 02631-2270/Eva Pasterniak

office @ kinderdorf-poettsching.at

http://www.kinderdorf-poettsching.at/, http://www.kinderdoerfer.at/