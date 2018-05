SWV Wien: Nur Einheitsgewerbe für Taxis schafft Chancengleichheit

Wien (OTS/SWV Wien) - Im Gelegenheitsverkehrsgesetz ist festgelegt, dass Taxis und Mietwägen in verschiedenen Gewerben zu regeln sind. "Diese Regelung ist veraltet, wettbewerbsverzerrend und damit für Unternehmerinnen und Unternehmer nicht länger tragbar", erklärt Gökhan Keskin, Taxiobmann in der Wirtschaftskammer Wien und Vorsitzender der Fachvereinigung Taxi und Mietwagen im SWV Wien. Taxi- und Mietwagenunternehmen bieten in der Praxis die gleiche Dienstleistung an, nämlich eine Person von A nach B zu bringen, haben dazu aber unterschiedliche Voraussetzungen. ++++

Statt einem Taxi- und Mietwagengewerbe fordert Keskin ein Einheitsgewerbe, das für alle Unternehmen dieselben Rechte und Pflichten vorsieht. In den Betriebsordnungen der Bundesländer können Ausnahmen für Krankentransporte etc. festgelegt werden. Auch Apps wie Uber wären weiterhin möglich. Diese könnten aber keine Gesetze mehr umgehen und müssten sich an Tarifregelungen halten.

"Nur ein Einheitsgewerbe schafft Chancengleichheit für Unternehmen. Dazu muss allerdings das Gelegenheitsverkehrsgesetz geändert werden. Die Interessenvertretung hat dazu in den letzten zwei Jahren Reformvorschläge ausgearbeitet. Diese müssen endlich ernst genommen und umgesetzt werden", betont der Taxiobmann.

"Solange wir zwischen Taxis und Mietwägen unterscheiden, wird keines der beiden Gewerbe bestehen bleiben können. Verkehrsminister Norbert Hofer scheint aber kein Interesse daran zu haben, an dieser Situation etwas zu ändern. Der Verkehrsminister muss an Tempo zulegen und sich endlich den wahren Problemen in Österreich annehmen", fordert Gökhan Keskin abschließend.

