Chinesisches Privatunternehmen schickt seine erste Rakete ins All

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Eine OS-X-Rakete mit der Bezeichnung "Chongqing Liangjiang Star" beendete am 17. Mai um 7.33 Uhr auf einem Testgelände in Nordwestchina erfolgreich ihren Jungfernflug.

Die "Chongqing Liangjiang Star"-Rakete wurde von OneSpace Technology entwickelt, ein in Peking ansässiges Privatunternehmen. Es war das erste Mal, dass eine nichtstaatliche chinesische Rakete die Umlaufbahn erreicht hat. Die Rakete ist neun Meter lang und wiegt 7,2 Tonnen. Auf dem 273 km langen Jungfernflug, der 306 Sekunden dauerte, erreichte sie eine maximale Höhe von 38,742 km und eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als der 5,7-fachen Schallgeschwindigkeit.

Der Flug diente nicht nur als Funktionstest der X-Rakete. Es lieferte auch verschiedene wissenschaftliche Daten, beispielsweise zur Reduzierung des Luftwiderstands und Verringerung der Wärmeentwicklung bei pneumatischen Streben, die in das zukünftige Produktdesign einfließen. Außerdem wurden bestimmte Testbedingungen wie die maximale Flughöhe (40 km) und die Mach-Zahl (4-6) verifiziert. Nach Worten von Shu Chang, Gründer und CEO von OneSpace, lieferte der erfolgreiche Jungfernflug den Beweis, dass Hochschuleinrichtungen und Firmen erfolgreich kooperieren können.

Bei den OS-X-Raketen handelt es sich um Trägerplattformen, die speziell zum Test von Luft- und Raumfahrttechnologien ausgelegt sind. Sie schließen eine Lücke im chinesischen Luftfahrttestsektor und unterstützen Praktiken und Anwendungen hochentwickelter Luft- und Raumfahrttechnologien.

OneSpace Technology hat jetzt eine Niederlassung in Chongqing Liangjiang New Area, die sich hauptsächlich mit Produktion und Montage beschäftigt. In der Pekinger Firmenzentrale sind in erster Linie Forschung und Entwicklung angesiedelt.

Mit der erfolgreichen Entwicklung der OneSpace-Rakete stärkt die Region ihre industrielle Position im Luft- und Raumfahrtsektor. In Chongqing Liangjiang New Area ist ein breit gefächertes Industriecluster für allgemeine Luftfahrt, Luftbeförderung sowie Luft- und Raumfahrt entstanden. Laut Chongqing Liangjiang New Area Management Committee wird die Region auf Basis ihre Stärken bei akademischer Forschung und industrieller Entwicklung das Wachstum des Sektors vorantreiben.

Chongqing Liangjiang New Area ist nach Schanghais Pudong New Area und Tianjins Binhai New Area die dritte nationale New Area, die direkt vom Staatsrat genehmigt wurde. Sie ist zudem Chinas erste offene nationale New Area im Landesinneren.

