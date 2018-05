Hommage an Gustav Klimt wird am 29. Mai 2018 versteigert

juergen wagner 2.0 - malerei im digitalen zeitalter

PIXIT!_48, ADELE ist das Porträt eines Porträts, einerseits eine Annäherung an Adele Bloch-Bauer, andererseits an den Künstler Gustav Klimt. Jürgen Wagner, Künstler

Langenlois (OTS) - Gustav Klimt fasziniert mit dem Kunstwerk Adele Bloch-Bauer I, der „Goldenen Adele“. Jürgen Wagner hat sich in einer Verneigung vor dem großen Künstler auf das Gesicht des Models konzentriert und dieses ins 21. Jahrhundert geholt.

Mit dem Gemälde PIXIT!_48, ADELE transferiert Jürgen Wagner einen Ausschnitt von Klimts Gemälde direkt in das digitale Zeitalter. Wie in allen seinen Bildern arbeitet Wagner auf mehreren Ebenen und fordert so den Betrachter zur Auseinandersetzung auf. PIXIT!_48, ADELE ist das Porträt eines Porträts, einerseits eine Annäherung an Adele Bloch-Bauer, andererseits an den Künstler Gustav Klimt.

Jürgen Wagners ganz persönliche Auswahl verändert das Bild. Klimt malte Gesicht, Schulter, Arme und Hände naturalistisch und gestaltete den Hintergrund aufwändig mit Blattgold. Jürgen Wagner konzentriert sich auf das Gesicht und löst es in die für ihn charakteristischen Pixel auf. So entsteht das für seine Kunst typische Spiel zwischen Nähe und Distanz sowie gegenständlich und geometrisch-abstrakt. Auch das Format ist unterschiedlich: Klimt wählte für die Ganzkörperdarstellung 138*138, Wagner für den Ausschnitt 95*100

Jürgen Wagner - Austria Auction Company

