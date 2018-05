24.5., Mariahilf: Gedenklesung für Fritz Grünbaum mit BV Rumelhart

Wien (OTS/RK) - Der Schauspieler, Regisseur und Autor Fritz Grünbaum (1880-1941) lebte vor dem 1. Weltkrieg zeitweilig in Mariahilf (Theobaldgasse und Mariahilfer Straße), ihm zu Ehren wurde der Platz beim Esterhazypark nach ihm benannt. Bereits am 24. Mai 1938, kaum ein Vierteljahr nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten in Österreich, wurde Fritz Grünbaum verhaftet und kurz darauf in die Konzentrationslager Dachau, dann Buchenwald und wieder nach Dachau verbracht. Dort verstarb Fritz Grünbaum am 14. Jänner 1941 an Entkräftung und Tuberkulose.

Am Donnerstag, dem 24. Mai 2018, um 18.30 Uhr findet im Amtshaus Mariahilf (6., Amerlingstraße 11, Festsaal) eine Lesung im Gedenken an Fritz Grünbaum statt. Bezirksvorsteher Markus Rumelhart hält die einleitende Rede, für den Künstler persönlich und stellvertretend für alle Menschen, die zwischen 1938 und 1945 vom nationalsozialistischen Regime verfolgt und ermordet wurden.

Historisches führt die Grünbaum-Biographin Marie-Theres Arnbom aus. Im Anschluss werden Fritz Grünbaums Texte von Herbert Gnauer, Andrea Pauli und Elisabeth Zoumboulakis-Rottenberg vorgelesen. Die Lesung wird musikalisch von Maren Rahmann umrahmt. Die Veranstaltung wird von den Freien Radios Österreichs aufgezeichnet und österreichweit und im Internet ausgestrahlt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06116 bzw. E-Mail post @ bv06.wien.gv.at. (Schluss) bv/red

