Prinz Harry und Meghan: Bis zu 922.000 sahen die „Filmreife Hochzeit" im ORF

Wien (OTS) - Die Welt blickte gestern, am 19. Mai 2018, nach Großbritannien, wo Prinz Harry die US-Amerikanerin Meghan Markle in der Kapelle von Windsor Castle heiratete – und bis zu 922.000 ORF-Zuseherinnen und -Zuseher ließen sich das gesellschaftliche Ereignis des Jahres via ORF 2 nicht entgehen. Durchschnittlich verfolgten 665.000 bei 58 Prozent Marktanteil die von Lisbeth Bischoff und Jürgen Pettinger präsentierte viereinhalbstündige Live-Übertragung. Besonders hoch war der Marktanteil beim weiblichen Publikum – mit 68 Prozent.

Die Highlights um 22.30 Uhr erreichten 419.000 bei 24 Prozent Marktanteil. Insgesamt machten sich damit allein am Hochzeitstag 1,904 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (weitester Seherkreis), das sind 25 Prozent Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, ihre eigenes Bild vom Brautpaar im ORF.

