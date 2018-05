Katastrophenfilm bekommt die „Gurke des Jahres“

„Geostorm“ in Cannes zum schlechtesten Film des Jahres ausgezeichnet

Cannes (OTS) - Bereits zum 7. Mal wurde während der Filmfestspiele in Cannes „The Cuke of the Year“ für den schlechtesten Film des Jahres vergeben. Die Community der Social-Plattform „www.cuke.it“ kürte das Katastrophenspektakel „Geostorm“ zur „Gurke des Jahres 2018“.

Thematisch stand die diesjährige Verleihung ganz im Zeichen der Regielegende John Carpenter, der 2018 nicht nur seinen 70. Geburtstag feiert, sondern dessen Horrorfilmklassiker „Halloween“ dieses Jahr ebenfalls rundes 40 jähriges Jubiläum begeht. Der österreichische Initiator der „Gurke des Jahres“, Andreas Auinger, zum Siegerfilm: „Geostorm handelt nicht nur von einer Katastrophe, sondern ist anscheinend auch eine“.







