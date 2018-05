GAC Motor: Gründung eines internationalen Unternehmens zur Entwicklung einer Plattform für das Auslandsgeschäft

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, der am schnellsten wachsende Automobilhersteller in China, hat die Gründung der GAC Motor International Company (die "International Company") angekündigt, die für die Auslandsgeschäfte von GAC Motor zuständig sein wird. Dies stellt einen wichtigen Bestandteil der globalen Expansionsstrategie des Automobilherstellers dar, mit der er die Zusammenarbeit stärken, die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und sein Potenzial für Umsatzwachstum auf dem globalen Markt erhöhen möchte.

Durch die "International Company" erhält GAC Motor eine integrierte Plattform für den Überblick über alle seine internationalen Tochtergesellschaften und Regionalbüros, einschließlich seiner US-Gesellschaft, sowie für die Verwaltung seiner Montagewerke. Außerdem kann GAC Motor damit seine Stärken in Bezug auf die Organisationsstruktur und das Personal verbessern. Weiterhin wird die GAC Motor International (HK) Ltd. als internationale Handelsplattform für das Exportgeschäft des Unternehmens etabliert. Sie wird auch die Umsetzung der Geschäftspolitik und die Unterstützung der Marktkampagne unterstützen.

"Die International Company wird das Ziel von GAC Motor unterstützen, eine Weltklasse-Marke aufzubauen", so Yu Jun, Präsident von GAC Motor. "Wir erstellen einen langfristigen Plan für die Zukunft und freuen uns auf eine offene, umfassende und gewinnbringende Partnerschaft mit unseren Händlern. Damit können wir den globalen Markt erkunden und gemeinsam einen noch schöneren neuen Plan entwerfen."

GAC Motor ist mittlerweile in 14 Ländern und Regionen aktiv, und die mehrfach ausgezeichneten Spitzenfahrzeugmodelle GS4 und GS8 sind weltweit erhältlich. Das Unternehmen plant, bis Ende 2018 18 Länder mit 4 neuen Modellen zu erreichen, darunter die Modelle GS3, GS7, GA4 und GM8, die auf dem Auslandsmarkt eingeführt werden sollen.

Um die Geschäftsentwicklung mit lokalen Vertriebsstellen besser zu unterstützen, werden gegebenenfalls Niederlassungen im Nahen Osten, in Afrika, Südamerika und anderen Regionen eröffnet. In Kürze wird auch eine Tochtergesellschaft in Russland den Betrieb aufnehmen und den osteuropäischen Markt weiter erschließen.

Neben der Intensivierung der Produktentwicklung und dem Ausbau des Fahrzeugangebots präsentiert GAC Motor seine Technologien und hochwertigen, zukunftsweisenden Produkte auf renommierten internationalen Automobilmessen. Nach erfolgreichen Ausstellungen auf der NAIAS und NADA wird GAC Motor im Laufe dieses Jahres an der Paris Motor Show, der Los Angeles Auto Show und der Moscow International Auto Show teilnehmen, um das Markenimage ständig weiter zu verbessern.

GAC Motor hat ebenfalls bereits mehrere Erfolge beim Aufbau eines globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerks erzielt. Ihr F&E-Zentrum im Silicon Valley dient nun als Plattform für die Suche nach Talenten, die Integration fortschrittlicher Technologien und die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Das etablierte GAC Los Angeles Advance Design Center ist für die Entwicklung von zukunftsweisenden Fahrzeugdesigns, interaktiven Features und marktrelevantem Branding verantwortlich, während sich das Detroit R&D Center derzeit in der Vorbereitungsphase befindet und sich auf die Entwicklung von Fahrzeugen und Technologien für den nordamerikanischen Markt konzentrieren wird.

Die weltweite Talentsuche ist bei GAC Motor ebenfalls ein integraler Bestandteil der globalen Expansionsstrategie. Im Juni dieses Jahres startet GAC seine dritte Personalbeschaffungstour in europäischen Städten, darunter Stuttgart, München und Paris, um Nachwuchstalente in den Bereichen Forschung und Entwicklung, intelligente Technologien, Fahrzeugdesign, Produktionsmanagement und Marketing anzuziehen.

"Unser Ziel ist es, eine Weltklasse-Marke und ein globales Unternehmen zu werden, das zur Entwicklung der Zukunft der Mobilität beiträgt. Wir werden weiterhin den globalen Markt erkunden und mit unseren Partnern, Lieferanten und Vertriebsstellen zusammenarbeiten, um die Entwicklung unseres Geschäfts zu unterstützen", sagte Yu.

Informationen zu GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die unter den Fortune Global 500-Unternehmen Platz 238 belegt. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor belegt in der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific seit nunmehr fünf Jahren in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Dies beweist die rundum qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung und Lieferkette bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.

