Mahrer neuer Präsident der Wirtschaftskammer Österreich: Mursch-Edlmayr gratuliert

Apothekerkammer-Präsidentin dankt Leitl für „fast 20 Jahre harte und exzellente Arbeit als WKÖ-Präsident“

Wien (OTS) - Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr gratuliert Dr. Harald Mahrer zu seiner neuen Funktion als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Harald Mahrer hat seine volle Eignung für dieses verantwortungsvolle Amt nicht nur als Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Forschung sowie als Wirtschaftsbund-Präsident, sondern auch als Unternehmer und Publizist immer wieder unter Beweis gestellt. Er ist die ideale Person, um das politische Werk von Christoph Leitl an der Spitze der Wirtschaftskammer fortzuführen“, erklärte Mursch-Edlmayr anlässlich eines informellen Treffens von elf österreichischen Kammerpräsidentinnen und -präsidenten im Apothekerhaus in Wien.

Dem scheidenden WKÖ-Präsidenten Dr. Christoph Leitl, der seit dem Jahr 2000 bis zum heutigen Tag an der Spitze der Organisation stand, dankte Mursch-Edlmayr für seine tatkräftige Arbeit. „Die Unternehmerschaft, die Wirtschaft, der Standort Österreich und nicht zuletzt das ganze Land verdanken ihm viel. Es waren fast 20 Jahre harte und exzellente Arbeit. Aber wir verlieren ihn ja nicht: Christoph Leitl wird in den kommenden zwei Jahren als Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer 47 Länder mit 1.700 regionalen Wirtschaftskammern vertreten“, stellte die Apothekerkammer-Präsidentin in Aussicht.

In Richtung des neuen Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, Dr. Harald Mahrer, erklärte Mursch-Edlmayr abschließend: „Unserer kommenden Zusammenarbeit sehe ich mit großer Freude und Erwartung entgegen.“

