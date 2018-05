SPÖ Hernals: Diskussionsveranstaltung mit Josef Cap, Ralf Stegner und Franz Josef Maget

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener Bildungsakademie veranstaltete in Kooperation mit der Themensektion Europa in der SPÖ Hernals eine Diskussion mit dem Titel „Europäische Politik: Deutschland und Österreich eine Liebesbeziehung?“ über die Sozialdemokratie in der EU und die sozialdemokratischen Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich in einem vereinten Europa.

„Wir stehen ein Jahr vor den Wahlen zum Europäischen Parlament. Europa ist uns wichtig und muss zum Thema gemacht werden. Als Wiener Bildungsakademie sind uns die guten Beziehungen zu unseren Nachbarländern von besonderer Bedeutung“, so der Direktor der Wiener Bildungsakademie, Landtagsabgeordneter Marcus Schober einleitend.

Im Zentrum der Veranstaltung stand die Diskussion mit dem Bezirksparteivorsitzenden der SPÖ Hernals Josef Cap, dem Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion Ralf Stegner und dem ehemaligen Oppositionsführer der SPD in Bayern Franz Josef Maget.

Sowohl Stegner als auch Maget betonten die enge Beziehung zu der Sozialdemokratie in Wien. Wien sei eine sozialdemokratische Stadt an welcher man sich in vielerlei Hinsicht ein Bespiel nehmen kann. Es sei wichtig sich als SozialdemokratInnen zu verbinden und die Beziehungen auch über die Landesgrenzen hinaus zu stärken um den NationalistInnen die Stirn zu bieten, betonte Stegner. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den sozialdemokratischen Parteien aus unterschiedlichen Ländern bringe die effizienteste Lösung.

Josef Cap erinnert sich überaus positiv an intensive Beziehungen zu deutschen sozialistischen Jugendorganisationen. Er warnt aber auch vor dem immer stärker werdenden Neoliberalismus in Europa, sowie vor der schwarz-blauen Bundesregierung in Österreich. „Wir müssen aufpassen, dass unsere sozialdemokratischen Errungenschaften nicht vom Neoliberalismus in Europa weggebürstet werden. Die sozialdemokratische Idee hat historisch gesiegt, wird siegen und bleibt Sieger“, schließt Cap. (Schluss) vk

