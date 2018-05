IST Austria lädt zum Open Campus am 27. Mai 2018

Das Forschungsfest in Klosterneuburg bietet Einblicke in die Wissenschaft und abwechslungsreiche Aktivitäten für Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Der Eintritt ist frei!

Klosterneuburg (OTS) - Am 10. Open Campus des Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) in Klosterneuburg können Kinder und Erwachsene die Welt der Wissenschaft entdecken. Von 12 bis 18 Uhr laden am 27. Mai 2018 zahlreiche Aktivitäten bei freiem Eintritt zum Mitmachen ein. Erstmals gibt es diesmal eine digitale Schnitzeljagd, in der Teams aus bis zu drei Detektiven knifflige Rätsel lösen, um Preise zu gewinnen.

Ein beliebter Fixpunkt des Open Campus ist die Familienvorlesung, die jedes Jahr ein anderes Forschungsthema des IST Austria vorstellt. Heuer spricht der Biophysiker Johann Danzl darüber, wie er mit neuartigen Verfahren in der Lichtmikroskopie feinste Details lebender Zellen untersucht. Wer lieber selbst aktiv werden möchte, kann im neu entwickelten Computerspiel „Mikroglia - rette die Retina“ Immunzellen steuern und erkrankte Nervenzellen „fressen“. Laborführungen, eine Forschungsausstellung sowie abwechslungsreiche Aktivitäten für Kinder runden das Programm ab.

Ab 11:30 Uhr verkehrt stündlich ein Gratis-Shuttle zwischen Tulln, dem IST Austria und Wien. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das detaillierte Programm findet sich unter: www.open-campus.at

Open Campus - Das Forschungsfest für die ganze Familie

Laborführungen, Forschungsausstellung, Familienvorlesung, digitale Schnitzeljagd, Forschungsspiel

Datum: 27.05.2018, 12:00 - 18:00 Uhr

Ort: IST Austria, gratis Busverbindungen ab Wien und Tulln

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich

Url: http://www.open-campus.at

Weitere Informationen Hier ist das komplette Programm zu finden

