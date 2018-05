„Helene Fischer – Live 2018“ – die Konzertsensation am 19. Mai in ORF 2

Das spektakuläre Hitfeuerwerk des deutschen Superstars

Wien (OTS) - Helene Fischer setzt mit ihrer Tournee neue Maßstäbe. Die populäre Entertainerin gibt nicht nur ihre aktuellen und größten Hits zum Besten, sondern stellt dabei auch ihre beeindruckenden akrobatischen Fähigkeiten unter Beweis: Am Samstag, dem 19. Mai 2018, steht um 20.15 Uhr mit „Helene Fischer – Live 2018“ dieses einzigartige Konzerthighlight auf dem Programm von ORF 2.

Helene Fischer: „Diese Tournee war in jeder Hinsicht die anspruchsvollste, die wir bisher auf die Beine gestellt haben.“ Mehr als 700.000 Konzertbesucher/innen, 63 Konzerte, bis zu sieben Shows pro Woche: Helene Fischer setzt mit ihrer Arena-Tournee „Live 2017/2018“ neue Maßstäbe. Gemeinsam mit den Artisten von „45 DEGREES – A Division of CIRQUE DU SOLEIL“ vollführt sie atemberaubende Showeinlagen in luftiger Höhe. Die aufwendige internationale Showproduktion setzt auch technisch neue Maßstäbe: Eine gigantische Bühne mit Drehelementen und Spezialeffekten hebt das Konzerterlebnis auch visuell in eine neue Show-Dimension. Regie bei diesem Konzertfilm führt der mehrfach Grammy-nominierte Regisseur Paul Dugdale.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at