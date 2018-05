Preise für Österreichs beste Website im Modehandel vergeben

Die Sieger in drei Kategorien wurden gestern mit dem Preis „Beste Homepage“ ausgezeichnet – Für die prämierten Unternehmen gibt es Geldpreise in Höhe von je 2.000 Euro

Wien (OTS) - Das Bundesgremium Handel mit Mode und Freizeitartikeln der Wirtschaftskammer Österreich hat heuer bereits zum dritten Mal die „Beste Homepage im Handel mit Mode und Freizeitartikeln“ prämiert. Die Sieger in drei Kategorien wurden gestern, Mittwoch (16. Mai 2018) in Wien feierlich ausgezeichnet.

„In einem dynamischen Umfeld ist eine professionelle Onlinekommunikation sehr wichtig. Umso mehr freut es uns, dass heuer besonders viele äußerst gelungene Websites eingereicht wurden“, erklärt Jutta Pemsel, Obfrau des Bundesgremiums Mode und Freizeit in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Auszeichnungen in drei Kategorien

Österreichs beste Website im Modehandel wurde in drei Kategorien ausgezeichnet:

• von Unternehmen mit bis inklusive 10 Beschäftigten

• von Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten

• „Newcomer“: Homepages, die in der aktuellen Version nach dem 1. Jänner 2017 online gegangen sind.

Insgesamt gab es 119 Einreichungen von Händlern aus den Bereichen Textil, Sport, Schuhe und Lederwaren. Die Jury aus Handels-, Mode- und Online-Experten kürte folgende Gewinner, die gestern, Mittwoch, offiziell ausgezeichnet wurden:

Die Top 10 in der Kategorie „Newcomer“:

1. www.sportlehner.at

2. www.sagmeister.at

3. www.vello.bike

4. www.sportshop-soelden.com

5. www.fahrrad.co.at

6. www.blossomday-dresses.com

7. www.grpstar.com

8. www.schramm-mode.at

9. www.wienerkleid.at

10. www.studiomiyagi.co

Der Sieger in der Kategorie „Newcomer“: www.sportlehner.at

„Diese Website zeigt in modernem Look klar die Vorteile der Produkte. Im Webshop sind sowohl Warenkorb als auch Filtermöglichkeiten und Check-Out-Prozess professionell und bedienerfreundlich umgesetzt. Conversion-Elemente sind gut platziert und klar ersichtlich“, so die Begründung der Jury.

Die Top 10 in der Kategorie „über 10 Beschäftigte“:





1. www.frauscherboats.com

2. www.popp-kretschmer.at

3. www.teller.at

4. www.klimesch-schuhe.at

5. www.totter-schuhe.at

6. www.steinecker.at

7. www.eilerschuhe.at

8. www.sport-mathis.com

9. www.trachtenstolzer.at

10. www.modeplan.at

Der Sieger in der Kategorie „über 10 Beschäftigte“: www.frauscherboats.com





„Diese Website überzeugt durch eine sehr ansprechende Grafik, moderne CI-Gestaltung und eine übersichtliche Struktur und Navigation. Die Website ist intuitiv aufgebaut und bietet eine gute User Experience“, befand die Jury.

Die Top 10 in der Kategorie „bis 10 Beschäftigte“:

1. www.mondialmode.com

2. www.foeger.com

3. www.rodel.at

4. www.zeltstadtshop.at

5. www.meinkinderwagen.com

6. www.rainyday.at

7. www.elisamalec.at

8. www.fabrari.com

9. www.steppenwolf.wien

10. www.lingeria-macchiato.at

Der Sieger in der Kategorie „bis 10 Beschäftigte“: www.mondialmode.com



Die Jurybegründung dafür lautet: „Die Website überzeugt mit schlichtem, übersichtlichem Design, einer klaren Bildsprache und aktuellem Content. Der ‚Conversion-Funnel‘, mit dem Kundinnen und Kunden zum Kauf angeregt werden, ist perfekt umgesetzt.“ (PWK361/JHR)

