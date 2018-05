Staraufgebot #jetzt: Die Ö3-Bühne beim Donauinselfest 2018

Wien (OTS) - Schon in Festivallaune?! Wir schon! Von Nico Santos, Rea Garvey und Alle Farben bis zu Wanda, Ina Regen und Pizzera & Jaus – internationale und nationale Top-Acts liefern den perfekten Soundtrack für die größte OpenAir-Party des Jahres.

Die Zeit des Wartens ist vorbei, die Zeit der Vorfreude beginnt. Zeit für das Line-up der Ö3-Bühne beim Donauinselfest 2018. Wo man sich trifft, ist klar: Zwei Tage lang (Freitag, den 22. & Sonntag, den 24. Juni) wird die Ö3-Bühne wieder zur Homebase aller Hits, die man aus dem Radio kennt und mag: Unter anderem feiern Johannes Oerding, Alle Farben, Rea Garvey, Nico Santos und Ofenbach mit tausenden Besucher/innen eine riesige OpenAir-Party. Und mit Thorsteinn Einarsson, Darius & Finlay, Flowrag, Ina Regen, Wanda sowie Pizzera & Jaus sorgen gleich sechs österreichische Top-Acts auf der Ö3-Bühne für Festival-Highlights.

Das Ö3-Programm am Freitag: Summerfeeling und Amore!

Gleich zum Auftakt des Festivals sind mit zwei Singer/Songwritern große Popmomente garantiert: Mit seiner aktuellen Single „Galaxy“ im Gepäck eröffnet der isländisch-österreichische Musiker THORSTEINN EINARSSON die Party auf der Ö3-Bühne, danach sorgt JOHANNES OERDING mit den Songs aus seinem Erfolgsalbum „Kreise“ für großartige Festival-Stimmung. ALLE FARBEN steht regelmäßig auf den Line-ups der Dance-Festivals und Club-Events weltweit, glücklicherweise auch in Österreich: Der Berliner DJ und Produzent hat wahrlich ein Händchen für ansteckende Beats und eingängige Hooks und bringt u.a. mit „Little Hollywood“ Summerfeeling auf die Donauinsel. Danach geht es mit der perfekten Mischung aus Rock und Emotion Richtung Finale: Der sympathische irische Wahl-Berliner REA GARVEY steht mit seinem aktuellen Superhit „Is It Love“ auf der Ö3-Bühne – Ohrwurm durch die sensationelle Hookline inklusive. Mit Bussi und Amore geht’s „Weiter Weiter“: WANDA performen ihre größten Hits live und sorgen u.a. mit „Columbo“ für einen gebührenden Abschluss am ersten Festivaltag.

Das Ö3-Programm am Sonntag: Mit Gänsehaut und Herzklopfen eine ins Leben!

Partymusik pur gibt es zum Auftakt des Festivals am Sonntag: Das DJ-Duo DARIUS & FINLAY – seit vielen Jahren Österreichs Aushängeschild in der elektronischen Dance Music Szene – eröffnet u.a. mit dem neuen Track „Close My Eyes“ die Ö3-Bühne am Donauinselfest. Aller guten Dinge sind drei: Mit ihrem Song „Helden“ feierten sie ihren Durchbruch, aber auch mit Hitsingles wie „Tag ein, Tag aus“ oder „Dann kommt die Musik“ hat FLOWRAG die Herzen der Ö3-Hörer/innen erobert. Am Sonntag performt die Band live auf der Ö3-Bühne beim Donauinselfest. Mit NICO SANTOS geht’s aufs „Rooftop“, an diesem Megahit des deutsch-spanischen Singer/Songwriters und Produzenten kommt man derzeit definitiv nicht vorbei. Für Gänsehaut-Momente sorgen wird INA REGEN, die Sängerin hat mir ihrer Debütsingle „Wie a Kind“ binnen kürzester Zeit ganz Österreich erobert. Danach eröffnet „OFENBACH“ die riesige Tanzfläche am zweiten Festivaltag: Von „Be Mine“ bis „Katchi“ – das erfolgreiche französische DJ- und Produzenten-Duo wird dem Festivalpublikum ordentlich einheizen. Und als krönender Abschluss kommen zwei Künstler, die „Unerhört Solide“ ihren Weg verfolgen: PIZZERA & JAUS. Egal ob „Jedermann“, „Mama“, „Hooligans“ oder „Eine ins Leben“, der Abend wird mit einem rot-weiß-roten Hitfeuerwerk beendet.

Das Ö3-Programm im Überblick:

Freitag, 22. Juni

17.20 Thorsteinn Einarsson

18:25 Johannes Oerding

19:40 Alle Farben

20:50 Rea Garvey

22:30 Wanda

Sonntag, 24. Juni

17:10 Darius & Finlay

18:05 Flowrag

19:10 Nico Santos

20:15 Ina Regen

21:25 Ofenbach

22:35 Pizzera & Jaus

Durch das Programm führen an beiden Tagen die Ö3-Moderatoren Elke Rock und Benny Hörtnagl. Das Beste im Leben gibt’s... richtig: for free! Das gilt auch für die Ö3-Bühne beim Donauinselfest: Der Eintritt ist frei – dabei sein unbezahlbar.

