"Royal Wedding" live auf PULS 4 bei „Café Puls ROYAL“ am Samstag ab 10:30 Uhr

Johanna Setzer und Andi Seidl präsentieren eine neue Art der royalen Berichterstattung mit allen Live-Bildern aus London und gleichzeitig der königlichsten Party im Café Puls Studio.

Wien (OTS) - Wenn am Samstag, den 19. Mai, in der St. George’s Chapel auf Windsor Castle die Hochzeitsglocken läuten, steigt im Café Puls-Studio die königlichste Party des Jahres. Weg von steifer, royaler Berichterstattung, hin zur feierlichen TV-Party des Jahres bei "Cafe Puls ROYAL".



Infos und Ablauf "Café Puls ROYAL"

Schon um 10:30 Uhr starten Johanna Setzer und Andreas Seidl mit der Spezialausgabe „Café Puls ROYAL“ in den Hochzeitstag und bereiten die PULS 4-ZuseherInnen auf die Vermählung des Jahres vor. Café Puls zeigt sich in dieser Ausgabe von seiner prunkvollsten Seite. Bei dieser Feier wird auf jedes kleinste Detail geachtet.



Ein Palastgeflüster der Superlative: Johanna Setzer und Andreas Seidl laden sich eine illustre Party-Gesellschaft ein. Unter anderem zu Gast sein werden Styling-Experten Isabella Klausnitzer, Society-Experte Alfred Strauch und Graf Zoltán Kruppa Crouy. Gemeinsam mit den Moderatoren sprechen die Experten über Prinz Harry, Meghan Markle und über die Besonderheiten der royalen Hochzeit. Es werden Vermutungen über das Hochzeitskleid von Meghan angestellt, die Roben der Gäste beurteilt und Spekulationen über die neuesten Gerüchte rund um das englische Königshaus besprochen. Komplettiert wird die Anwesenheitsliste der PULS 4 Tea-Party von einem Butler, der für das Wohl des Moderatoren-Duos und der Gäste sorgen wird.



Partystimmung im "Café Puls ROYAL"-Studio: DJane Lola Pour sorgt für die perfekte Feierstimmung im PULS 4-Studio.



Hier fließen definitiv die Tränen: Der magische Höhepunkt des Hochzeitssamstags wird den PULS 4-ZuseherInnen nicht vorenthalten. Denn im Anschluss auf die PULS 4-Royal-Party wird die Zeremonie live auf PULS 4 übertragen. Um 13:00 Uhr (12:00 Uhr Ortszeit) werden Prinz Harry und Meghan vor den Traualtar treten und sich das lang ersehnte Ja-Wort geben.



PULS 4 zeigt zur Einstimmung die 1. Staffel sowie den Auftakt aus Staffel 2 der erfolgreichen Serie "The Royals". Sex, Drugs und jede Menge Intrigen: So läuft das Leben im englischen Königshaus - zumindest, wenn Liz Hurley die Queen ist. Tochter Prinzessin Eleanor genießt ein ausschweifendes Partyleben. Sohn Prinz Liam hat nur Frauen im Kopf. Und der König hat gar keine Lust mehr auf Monarchie. Um nach außen trotzdem das perfekte Image zu wahren, greift Königin Helena zu allen Mitteln. Doch England ist vielleicht beherrschbar, diese Familie sicher nicht!

The Royals" mit u.a. Liz Hurley als Königin Helena und William Moseley als Prinz Liam in den Hauptrollen.



Café Puls ROYAL– Die Hochzeit des Jahres

Am Samstag, den 19. Mai ab 10:30 Uhr exklusiv auf PULS 4



The Royals

Am 19. Mail ab 00:25 Uhr bis zu "Café Puls ROYAL"





