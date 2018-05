„profil“: BVT-Personalliste landete in Ermittlungsakt

An die 300 Namen von BVTlern, darunter auch Identitäten verdeckter Ermittler

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner Freitag erscheinenden Ausgabe berichtet, wirft das gegen BVT-Direktor Peter Gridling und weitere Beschuldigte anhängige staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren neue Fragen auf. Im Ermittlungsakt findet sich nach „profil“-Recherchen unter anderem auch eine vollständige „BVT-Planstellenbesetzungsliste“ vom Oktober 2016, die an die 300 Namen von BVT-Mitarbeitern fassen soll, darunter auch die Identitäten verdeckter Ermittler. Warum die Liste in den Akt aufgenommen wurde, ist unklar. Die Aufstellung hat nichts mit den Vorwürfen gegen Gridling und andere zu tun. Das BVT legt größten Wert auf den Identitätsschutz seiner Mitarbeiter. Wie „profil“ weiter berichtet, könnte die groteske Situation eintreten, dass ausgerechnet die Volksrepublik Nordkorea Zugang zu diesen (und anderen) Informationen bekommt. Nordkorea wird im Ermittlungsverfahren in Zusammenhang mit der sogenannten Passaffäre als geschädigte Partei geführt und könnte das Recht auf Akteneinsicht geltend machen.

