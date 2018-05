Welt-CED-Tag 2018: Welcher Typ sind Sie?

Kampagne von Janssen und ÖMCCV wird am 19. Mai gelauncht

Wien (OTS) - Am 19. Mai, dem Welt-CED-Tag, dreht sich alles um das Thema chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Um mehr Bewusstsein für diese Krankheiten zu schaffen, hat Janssen gemeinsam mit der ÖMCCV ( Österreichische Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung) eine Kampagne ins Leben gerufen, mit der die Öffentlichkeit zu einem Gedankenexperiment der etwas anderen Art eingeladen wird. Mit der Kampagne „Welcher Typ sind Sie?“ werden die Teilnehmer aufgefordert, sich bewusst Zeit zu nehmen, um mehr über die eigenen Vorlieben zu erfahren.



„Morbus Crohn ist eine äußerst belastende Krankheit. Umso wichtiger ist es daher, die Öffentlichkeit für das Leid der Patienten zu sensibilisieren“, so Dr. Wolfgang Tüchler, Geschäftsführer Janssen Österreich.

Sensibilisieren mit Alltagsfragen

Während sich Personen, die nicht an Morbus Crohn leiden, oftmals mit Fragen beschäftigen, ob sie ihre Pizza lieber mit oder ohne Rand essen oder wie sie ihr Toilettenpapier aufhängen, spielen derartige Vorlieben im Leben von CED-Betroffenen eine untergeordnete Rolle. Das Leben dieser Patienten wird nämlich von einer ganz anderen Frage bestimmt: „Wie bekomme ich meine Krankheit in den Griff?“

Die Kampagne rückt die kleinen Nebensächlichkeiten im Alltagsleben von Nicht-Betroffenen in den Vordergrund, um auf die Hauptanliegen von CED-Patienten aufmerksam zu machen. Ziel ist es, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, damit sie sich wieder über die schönen Nichtigkeiten des Lebens Gedanken machen können.

„Welcher Typ sind Sie?“ wird anlässlich des Welt-CED-Tages 2018 gelauncht. Die Kampagne wird von der ÖMCCV unterstützt. An der Umfrage kann ab 16. Mai 2018 unter folgendem Link teilgenommen werden: www.typfrage.at

