Kann Predictive Analytics den Sieger der Fußball-Weltmeisterschaft vorhersagen?

Experten von Bisnode D&B haben einen Algorithmus entwickelt, der die Vorhersage des Teams ermöglicht, das als Gewinner bei der Weltmeisterschaft in Russland hervorgehen wird.

Wien (OTS) - Fußballfans rund um den Globus warten sehnsüchtig auf den Anpfiffart des größten Sportereignisses des Jahres. Aber anstatt nur Däumchen drehend darauf zu warten, haben die Data & Analytics Experten bei Bisnode die Zeit besser genutzt und einen Algorithmus entwickelt, der die Vorhersage des Nationalteams ermöglicht, das am 15. Juli 2018 als Gewinner bei der Weltmeisterschaft in Russland hervorgehen wird.

Das Bisnode Group Analytics Team hat in den letzten Monaten intensiv mit den lokalen Analytics Experten an der Antwort auf die Frage gearbeitet, ob Data Science und Machine Learning in der Lage sind vorherzusagen, welches Team das größte Fußball-Event gewinnen wird. Indem sie die historischen Daten der vergangenen vier Jahre aller Nationalmannschaftsspiele zusammengetragen und analysiert haben konnten sie die Ergebnisse für jede mögliche zukünftige Begegnung der beteiligten Nationalteams vorhersagen.

„Unser primäres Ziel war die Entwicklung eines Modells, das die Wahrscheinlichkeiten eines Sieges, einer Niederlage oder eines Unentschiedens sowie die Tordifferenz einer möglichen Konstellation anhand der Charakteristika der beiden Nationalteams ermitteln konnte“ erklärt Gauthier Doquire, Leitender Data Scientist dieses Projektes bei Bisnode. „Darüber hinaus wollten wir den wahrscheinlichsten Verlauf und zusätzliche statistische Auffälligkeiten durch umfangreiche Simulationen herauslesen können.“

Das erste Modell basierte auf historischen Daten der vergangenen vier mit Informationen zum Turnier, dem Austragungsort, dem Score, dem Ranking des Teams und viele weitere. Diese Daten wurden in ein fortgeschrittenes Machine Learning Modell überführt, das anhand von eXtreme Gradient Boosting die möglichen Ergebnisse für jede Partie kalkulierte.

„Indem wir Millionen Simulationen generiert haben, konnten wir Wahrscheinlichkeiten für jedes teilnehmende Team in jedem Stadium des Wettbewerbs erhalten“ sagt Goran Loncar, Director Group Analytics. „Unser Ansatz liefert auf diese Weise nicht nur die Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Runde zu erreichen, sondern auch das wahrscheinlichste Szenario und die Gesamtwahrscheinlichkeit einer Mannschaft den Pokal zu holen.“

