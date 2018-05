Constantin Film setzt erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Constantin Entertainment Geschäftsführern Otto Steiner, Onno Müller und Jochen Köstler fort

München (ots) - Constantin Film und die Geschäftsführer ihrer Tochtergesellschaft Constantin Entertainment, Otto Steiner, Onno Müller und Jochen Köstler, haben die Verlängerung ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre bis Ende 2023 vereinbart. Ulrich Brock, der das Unternehmen Constantin Entertainment maßgeblich mit aufgebaut hat, verlängert nach 17 Jahren auf eigenen Wunsch seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht.

Constantin Entertainment produziert als größtes unabhängiges TV-Produktionsunternehmen in Deutschland und einer der wichtigsten Anbieter für TV-Entertainment seit 2003 Programme für alle deutschen TV-Sender und in sieben weiteren europäischen Ländern. Die Firma, die ca. 270 feste Mitarbeiter an den Standorten in Köln und München sowie 100 weitere im europäischen Ausland hat, ist in Deutschland unter anderem für die Entwicklung und Produktion von Erfolgsformaten wie "Shopping Queen" (VOX), "Genial Daneben" (Sat.1) und "Mario Barth deckt auf" (RTL) verantwortlich und arbeitet mit zahlreichen Künstlern der Entertainment- und Comedybranche zusammen.

Mit Otto Steiner, Onno Müller und Jochen Köstler steht ein bewährtes Führungsteam an der Spitze der Constantin Entertainment, das das Unternehmen in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen wird.

Otto Steiner, Onno Müller und Jochen Köstler: "Wir sind hochmotiviert, in einem spannenden und sich ständig verändernden TV-Markt innovative, kreative Ideen zu entwickeln und unseren Kunden hochqualitative, starke und erfolgreiche Programme und Marken zu liefern. Constantin Entertainment soll eine kraftvolle, wichtige und verlässliche Größe im TV-Geschäft bleiben und wird in Zukunft auch neue Geschäftsfelder im Entertainment-Bereich entwickeln. Wir bedanken uns bei Constantin Film für das Vertrauen in eine weitere Zusammenarbeit und bei Ulrich Brock für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und seine herausragenden Leistungen für unser erfolgreiches Unternehmen."

Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment und digitale Medien der Constantin: "Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit mit diesem großartigen Team von energetisch hochmotivierten und innovativen Menschen. Otto Steiner, Onno Müller und Jochen Köstler werden als starkes Gespann in der Geschäftsführung das Unternehmen expansiv und erfolgreich in die Zukunft führen."

