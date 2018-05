Premiere: Die WOCHE als "Start-Up-Zeitung"

Junge Gründerinnen und Gründer aus der Murmetropole übernehmen für eine Ausgabe die WOCHE Graz.

Graz (OTS) - Ein Start-Up ist eine Unternehmensgründung mit innovativer Geschäftsidee und großem Wachstumspotential. Start-Ups verkörpern Jugend, Dynamik und kreative Energie – Eigenschaften, die auch perfekt geeignet sind, um eine Zeitung zu produzieren.

Und da Graz österreichweit für seine Gründerszene bekannt ist, hat die WOCHE Graz den Start-Ups die gebührende Plattform geschaffen. Die Ausgabe der WOCHE Graz am 16. Mai 2018 wurde von Start-Ups für Start-Ups und für alle, die an Themen rund um diese Szene interessiert sind, gemacht. Das Redaktionsteam rund um Verena Schaupp und Roland Reischl unterstützte – Texte, Bilder, Grafiken und Co. kamen aber fast ausschließlich von den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern.



Nur die grundsätzliche Ressortstruktur der WOCHE Graz – Lokales, Familie, Wirtschaft, Leute und Sport – blieb erhalten, in Sachen Grafik und Gestaltung ging man für diese Ausgabe neue Wege. Die „Neo-Redakteure” berichteten über ihr Netzwerk, über ihre Erfindungen, Best-Practice-Beispiele, Gründer-Events und vieles mehr. Die WOCHE rundete die Ausgabe mit Experteninterviews aus Wirtschaft und Wissenschaft ab.

Rund 30 Personen aus Start-Up-Unternehmen sind mit dabei, besonders erwähnenswert Firmen wie: Venuzle, Aurox, Branded, Leftshift One, Crowdstrudel, Ideentriebwerk, Steady Sense, Gretel Poetry, The Dublin Road, Egger Quinoa, nouhau und Marry.

Die WOCHE Steiermark, eine Marke der Regionalmedien Austria, erscheint wöchentlich mit 19 Regionalausgaben.

