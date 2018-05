Openlink stellt Treasury- und Risikomanagementsystem für die Europäische Zentralbank bereit

London (ots/PRNewswire) - Openlink, ein führender Anbieter von Handels-, Treasury- und Risikomanagement-Lösungen, gibt bekannt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, Openlinks Lösung als Treasury- und Risikomanagementsystem ausgewählt hat.

Als eine der größten staatenübergreifenden öffentlichen Finanzinstitutionen der Welt, gewährleistet die EZB die Preisniveaustabilität in 19 Ländern der Europäischen Union, die den Euro als Währung nutzen. Die Einführung eines neuen Treasury- und Risikomanagementsystem ist eine geschäftskritische Initiative der EZB und wird alle Geschäftsbereiche unterstützen, die mit der Verwaltung des Anlageportfolios der EZB, dem dezentralen Management der EZB-Währungsreserven und den verschiedenen geldpolitisch orientierten Ankaufsprogrammen verbunden sind.

"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit und werden die EZB bei der weiteren Modernisierung ihrer Treasuryaktivitäten für das Eurosystem", erklärt Bernard Delahaye, Chief Revenue Officer bei Openlink für die Region EMEA. "Openlink sieht sich verpflichtet, die Zentralbanken in deren Weiterentwicklung im Einklang mit regulatorischen Änderungen, bei deren Bedarf an fortschrittlicher Berichterstattung, Risikomanagement und Datenanalyse sowie bei zukünftigen Marktveränderungen zu unterstützen".

Die öffentlichen Finanzinstitute stehen vor erhöhten Compliance- und Berichtsanforderungen und müssen neue Prozesse für den Umgang mit großen Datenmengen und einem extensiven Universum an Finanzinstrumenten einführen. Dazu zählt unter anderem die Automatisierung der kompletten Prozesskette (englisch: Straight Through Processing, STP) sowie die Ausführung von zeitnahen und kontinuierlichen Stresstests sowie Kredit- und Marktrisikoprüfungen.

Openlink ist bereits im zweiten Jahr in Folge mit dem Central Banking Award (https://www.centralbanking.com/content-hub/central-banking-awa rds-2018-3354056) als "Risk Management Services Provider of the Year

(https://www.centralbanking.com/awards/3343451/risk-management-servic

es-provider-of-the-year-openlink)" ausgezeichnet worden.

Informationen zu Openlink

Openlink (www.openlink.com), ein Unternehmen der ION Investment Group, bietet preisgekrönte Handels-, Treasury- und Risikomanagement-Lösungen für Energieunternehmen, rohstoffintensive Konzerne und Finanzdienstleister - beim Kunden vor Ort und über die Openlink Cloud.

