FP-Haslinger: Gratulation an Wiener Polizei zur raschen Aufklärung des Kindermordes

Taktik, Erfahrung und Spürsinn der Ermittler haben sich wieder bewährt

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation zur raschen Aufklärung des schrecklichen Mordes an dem siebenjährigen Mädchen“ richtet der Sicherheitssprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Gerhard Haslinger, den ermittelnden Beamten aus. Die Aufklärungsrate bei Mordfällen sei in Wien ohnehin vorbildlich, gerade bei diesem sehr emotionalen Fall sei eine rasche Aufklärung aber besonders wichtig gewesen. „Wenn solche furchtbaren Taten schon das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung schwächen, so kann diese sich wenigstens auf die professionelle Arbeit der Ermittler verlassen“, so Haslinger. Der Familie des Opfers wünscht Haslinger viel Kraft in den kommenden schweren Tagen und Wochen.

