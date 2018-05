CROMSOURCE stellt neues Logo seiner Abteilung TalentSource Life Sciences vor

Kraainem, Belgien (ots/PRNewswire) - CROMSOURCE ist ein internationales Auftragsforschungsinstitut (CRO) und bietet seit mehr als 20 Jahren ein umfangreiches Dienstleistungsangebot für die klinische Forschung der Pharma-, Biotechnologie- und Medizingerätebranche an. Das Unternehmen kündigte mit einem neuen Logo die Formalisierung seiner erweiterten flexiblen Personallösung (Flexible Resourcing Solutions) an, die von der Abteilung TalentSource Life Sciences Department angeboten wird. Im neuen Markenzeichen wurden die Designelemente der bestehenden Marke CROMSOURCE verwendet, der Name TalentSource Life Sciences als Abteilung von CROMSOURCE bleibt jedoch erhalten.

Dr. Troy McCall, Chief Operating Officer meinte: "Die Marke TalentSource ist untrennbar mit CROMSOURCE verbunden und ist ein vollintegriertes Serviceangebot. Uns ist die große Bedeutung unserer langjährigen Geschichte der Personalbeschaffung für Biopharmazie- und Medizinprodukteunternehmen bewusst. Das neue Logo trennt dieses Angebot vom Kerngeschäft des Full-Service-Outsourcings. Flexibilität ist ein Schlüsselfaktor in unserem dynamischen Umfeld und unsere Kunden haben weiterhin steigenden Bedarf nach kosteneffizienten und flexiblen Personallösungen."

"Da immer mehr Kunden eine Mischung von Outsourcing-Modellen einsetzen, haben wir unsere bestehenden flexiblen Dienste durch das Angebot verschiedener kosteneffizienter Modelle, die an alle Bedürfnisse angepasst werden können, gestärkt. Hierzu zählen: (1) Vollfunktionelles Outsourcing - unsere Kunden können dabei Funktionen einzelner Länder oder strategisch ganze Unternehmensfunktionen outsourcen. (2) Hybrid-Liefermodelle - hier können Kunden die Infrastruktur und Ressourcen von CROMSOURCE gewinnbringend nutzen und komplette Studienteams aufbauen, (3) Kombinierte Services - hiermit erhalten Kunden einen "Pick and Mix"-Ansatz für unterschiedliche Funktionen und (4) traditionelle Insourcing-/Einstellungsservices", erklärte Debbie Kent, Global Head von TalentSource Life Sciences.

"Als CROM 2011 MSOURCE erwarb, wollten wir unseren Kunden die komplette Palette an Dienstleistungen anbieten, die wir über die Jahre aufgebaut haben. MSOURCE besteht seit 1994 und wir konnten die Erfahrung des Teams, von denen viele noch heute bei CROMSOURCE tätig sind, gewinnbringend einsetzen", so Dr. Oriana Zerbini, Gründer und CEO von CROMSOURCE.

CROMSOURCE, ein ISO-zertifiziertes, internationales Auftragsforschungsinstitut, ist spezialisiert auf klinische Entwicklung und flexible Personallösungen und bietet flexible Ansätze an, die genau an die spezifischen Anforderungen der Kunden angepasst werden. CROMSOURCE ist beispiellos mit seiner End-to-End-Garantie in Bezug auf Studienzeitpläne, Patientenaufnahme und Preise. CROMSOURCE hat Niederlassungen in allen Regionen Europas und Nordamerikas. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cromsource.com .

