Sieger aus Leidenschaft: Die Besten der Besten aus Österreichs größter Arbeitgeber-Branche!

Gala zu Ehren der Top-Betriebe aus Gewerbe und Handwerk des Jahres 2017

Wien (OTS) - Die ganze Bandbreite des österreichischen Handwerks und Gewerbes wird hier deutlich: Start-ups, innovative Mittelbetriebe, Hidden Champions der Kleinbetriebe und führende Unternehmen mit bis zu 249 MitarbeiterInnen: Echte Entrepreneure eben. Wer Gewerbe und Handwerk sagt, meint sie: Die Besten der Besten, die Vorbilder sind für Österreichs am stärksten wachsende Sparte, denn mehr als die Hälfte der heimischen Unternehmensneugründungen kommt aus Gewerbe und Handwerk. Nachfolgend nun die Liste jener Unternehmen, die gestern, Montag Abend, in glanzvollem Rahmen ausgezeichnet wurden.

Die Sieger aus Leidenschaft sind:

Kategorie: Innovation 1

FRAUSCHER BOOTSWERFT GmbH & Co KG, Oberösterreich

Staatspreis Marketing 2017 „Markteinführung der Frauscher 1414 Demon“

Mindconsole GmbH, Steiermark

Staatspreis Wirtschaftsfilm 2017 Kategorie Produzent

SCHULLIN GmbH, Steiermark

Staatspreis Wirtschaftsfilm 2017 Kategorie Auftraggeber

SCARLETRED Holding GmbH, Wien

Nominierter Staatspreis Digital Solutions 2017

Lithoz GmbH, Wien

Exportpreis 3. Platz

byrd technologies GmbH, Wien

Mercur 2017 Kategorie Kreativität/Medienwirtschaft/Consulting

JobSwipr GmbH, Wien

eAward Kategorie Arbeitsplatz und Organisation

ONDEWO GmbH, Wien

Digital Business Trends-Awards 2017 Kategorie „Digital Business Revolution“

Kategorie: Frauen, Familie, Jungunternehmen

DIE KÄSEMACHER GmbH, Niederösterreich

Unternehmerinnen-Award, Kategorie "Besondere unternehmerische Leistungen„

Andrea Lehner GmbH , Oberösterreich

Pegasus 2017 Sonderpreis Frauen in Führungsposition

Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH, Wien

Unternehmerinnen AWARD´17 Kategorie Export

AAE Firmengruppe, Kärnten

Österreichs beste Familienunternehmen Landessieger

ACTICELL GmbH, Wien

GEWINN-Jungunternehmer-Wettbewerb 2017 3. Platz und Sieger der Kategorie „Umwelt“

XARION Laser Acoustics GmbH, Wien

GEWINN-Jungunternehmer-Wettbewerb 2017 1. Platz und Sieger der Kategorie „Hightech"

WM-Elektrotechnik GmbH, Salzburg

WIKARUS Salzburger Wirtschaftspreis Kategorie Unternehmensgründung

Kategorie: Wirtschaftspreise

Steirerfleisch Gesellschaft m.b.H., Steiermark

EY Entrepreneur Of The Year 2017 Kategorie Handel & Konsumgüter

Vertreter Österreichs bei World Entrepreneur Of The Year Award

KSW Elektro- und Industrieanlagenbau GmbH, Vorarlberg

Austria’s Leading Companies Kategorie National tätige Unternehmen

eurofunk Kappacher GmbH , Salzburg

WIKARUS Salzburger Wirtschaftspreis

Kategorie Unternehmen des Jahres

LEEB Balkone GmbH, Kärnten

Kärntner Primus 2017 Kategorie Global

Loxone Electronics GmbH, Oberösterreich

Pegasus 2017 Kategorie „Das starke Rückgrat“ Hermes Wirtschaftspreis 2017 Kategorie Handelsunternehmen

Wef GmbH, Kärnten

Kärntner Primus 2017 Kategorie Stille Größen

THE FITNESS COMPANY HANDELS GESMBH, Oberösterreich

Pegasus 2017 Kategorie „Klein, aber effizient“

NEXTSENSE GmbH, Steiermark

Fast Forward Award Kategorie Kleinunternehmen

Qualizyme Diagnostics GmbH & Co KG, Steiermark

Fast Forward Award Kategorie Kleinstunternehmen

Kategorie: Ausbildung, Nachhaltigkeit

Buchner Gesellschaft m.b.H., Oberösterreich

INEO Kategorie Mädchen in technischen Lehrberufen

LOY GmbH, Oberösterreich

INEO Kategorie Kleinbetriebe

Johnson Controls Austria GmbH & Co OG, Wien

Ausbilder des Jahres 1. Platz

Wilfried Schmidtmayr, Wien

amaZone-Award 2017 Kategorie Kleinstunternehmen

MAM Babyartikel GesmbH , Wien

TRIGOS 2017 Kategorie Mittelunternehmen

R.U.S.Z GmbH, Wien

TRIGOS 2017 Kategorie Social Entrepreneurship

ecop Technologies GmbH, Oberösterreich

ÖGUT-Umweltpreis 2017

Kategorie: Innovation 2

TEST-FUCHS GmbH, Niederösterreich

NÖ Innovationspreis 2017 - Karl Ritter von Ghega Preis

ENPULSION GmbH, Niederösterreich

NÖ Innovationspreis 2017 - Karl Ritter von Ghega Preis

FWT Composites & Rolls GmbH, Niederösterreich

NÖ Innovationspreis 2017 Kategorie: Beste Innovation aus großen und mittelständischen Unternehmen

g.tec medical engineering GmbH, Oberösterreich

Innovationspreis des Landes Oberösterreich Kategorie Kleinunternehmen

INOCON Technologie GmbH, Oberösterreich

Innovationspreis des Landes Oberösterreich Kategorie Mittlere Unternehmen

Megasus Horsetech GmbH, Steiermark

Fast Forward Award Sonderpreis Handwerk und High Tech

Valneva Austria GmbH, Wien

Austria’s Leading Companies Kategorie Digital Readiness

Kategorie: Handwerk

Alois Rabengruber, Oberösterreich

Oberösterreichischer Handwerkspreis Kategorie Bauen – Sanieren – Einrichten & Wohnen

Christian Oucherif, Oberösterreich

Oberösterreichischer Handwerkspreis Kategorie Mode & Lifestyle

Landmetzgerei Hochhauser GmbH & Co KG, Oberösterreich

Oberösterreichischer Handwerkspreis Kategorie Lebensmittel – Natur & Gesundheit

Riegler Metallbau GmbH, Oberösterreich

Oberösterreichischer Handwerkspreis Kategorie Technik & Design

Bettina Chochola, Niederösterreich

Kreativ in die Zukunft Niederösterreich Kategorie Kunsthandwerk und Design

FONATSCH GmbH, Niederösterreich

Kreativ in die Zukunft Niederösterreich Kategorie Produktentwicklung und Dienstleistung

Stahl-Hacksteiner-Metall GmbH, Salzburg

Salzburger Handwerkspreis

