AVISO: Ministerrat - Übergabe der Unterschriften „Gegen die Zerschlagung der AUVA“

Initiative #aufstehn und Betriebsräte sammelten fast 200.000 Unterschriften

Wien (OTS) - Die Initiative #aufstehn und Betriebsräte der AUVA sammelten in kurzer Zeit über 200.000 Unterschriften gegen die Zerschlagung der Unfallversicherung. Das ist ein beispielloser Erfolg und drückt die große Ablehnung dieser Regierungspläne in der Bevölkerung aus. Am kommenden Mittwoch übergeben AktivistInnen und Betriebsräte vor dem Ministerrat die Unterschriften an Vertreter der Regierung. Dazu laden wir auch die Medien herzlich ein.

Ort: Ballhausplatz, 1010 Wien

Zeit: Mittwoch 16.Mai 2018, 8 Uhr

