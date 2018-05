SodaStream zieht zu Ehren Seiner Königlichen Hoheit Prinz Harry und Meghan Markle den Hut und bringt Flaschen-"Hüte" zur königlichen Hochzeit in limitierter Auflage heraus

Airport City, Israel (ots/PRNewswire) - Zu Ehren des Engagements des königlichen Paares für den Kampf gegen Einwegflaschen aus Plastik hat SodaStream, die weltweit größte Marke für Sprudelwasser, eine Serie seiner Flaschen in limitierter Auflage gestaltete. Diese sollen im Rahmen einer Auktion versteigert werden und die Einnahmen daraus sollen an die Wohltätigkeitsinitiative gegen Plastikmüll Surfers Against Sewage gespendet werden. SodaStream ist als eine der treibenden Kräfte, die Einwegplastikverpackungen aus der Welt verbannen wollen, sehr glücklich, die Aufmerksamkeit auf diese globale Gefahr lenken zu dürfen, indem es sämtliche Einnahmen aus der Versteigerung an Surfers Against Sewage spendet. Ausgewählt wurde diese Wohltätigkeitsinitiative vom königlichen Paar selbst.

Zu diesem Zweck wurde unter Verwendung von modernsten 3D-Druckern eine Serie von Miniaturhüten kreiert, die zu 100 Prozent recycelbar sind. Jeder der fünf exklusiven Hutentwürfe lehnt sich an einzigartigen Hutmodellen an, die zuvor von weiblichen Mitgliedern des Königshauses getragen wurden. Die Idee wurde von der israelischen Innovationsagentur Gefen Team entworfen und gemeinsam mit dem globalen Marketingteam von SodaStream weiterentwickelt.

Die Flaschen der limitierten königlichen Edition werden auf royalsodastream.com (http://royalsodastream.com/) versteigert, wobei Fans der Royals aus der ganzen Welt mitbieten können.

"Regierungen, Marken und im Grunde alle Menschen sollten dem Kampf gegen die Verschmutzung der Ozeane mit Plastikmüll eine extrem hohe Priorität einräumen", sagte dazu Hugo Tagholm, Chief Executive von Surfers Against Sewage. "Der Einsatz von SodaStream gegen Plastik und für wiederverwendbare Flaschen ist ein großartiger Beitrag auf dem Weg hin zu Meeresküsten ohne Plastikmüll, und der Getränkeindustrie wird damit eine deutliche Botschaft gesendet. Dieses lustige und etwas skurrile Projekt zu Ehren der königlichen Hochzeit hebt die Dringlichkeit, dass der epidemische Verbrauch von Einwegplastik gestoppt werden muss, noch einmal hervor."

"Ich ziehe respektvoll meinen Hut von dem königlichen Paar und wünschen den beiden zu ihrer Vermählung alles Gute", sagte Daniel Birnbaum, Chief Executive Officer von SodaStream. "Ich bin begeistert, dass sie sich der Sache für eine Welt ohne Plastikflaschen angenommen und Surfers Against Sewage als eine ihrer offiziellen Wohltätigkeitsinitiativen ausgewählt haben. Ich hoffe, dass sich darüber noch mehr Menschen dieser Sache anschließen werden."

Erfahren Sie mehr über die Auktion und schauen Sie sich das Video zum "Making of" an: royalsodastream.com (http://royalsodastream.com/)

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich an:

sodastream@alfredlondon.com / (0)207 033 6566

Informationen zu SodaStream

SodaStream ist weltweit die Nummer 1 unter den Sprudelmarken. SodaStream ermöglicht Verbrauchern, in Sekundenschnelle ganz unkompliziert normales Leitungswasser in Sprudelgetränke zu verwandeln. Mit SodaStream trinken Verbraucher mehr Wasser, weil es plötzlich Spaß macht und es etwas Besonderes ist, gewöhnliches Wasser zu trinken. Trinkwassersprudler von SodaStream bieten eine extrem vielseitige und innovative Alternative für Konsumenten, die ansonsten zu kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken in Flaschen und Dosen greifen. Die Produkte dienen der Gesundheit und fördern das Wohlbefinden, sind umweltfreundlich, kostengünstig, flexibel und es macht Spaß, sie zu nutzen. Erhältlich sind die Produkte in mehr als 80.000 Einzelhandelsgeschäften in 45 Ländern. Um weitere Information darüber zu erhalten, wie SodaStream Wasser zu einer spannenden Sache macht, folgen Sie uns auf Facebook

(https://www.facebook.com/Sodastreamuk), Twitter

(https://twitter.com/SodaStreamUK) und Instagram

(https://www.instagram.com/sodastreamgb/) und gehen Sie auf

www.sodastream.co.uk.

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/690602/Royal_Bottle_Edition.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/330492/sodastream_international_ltd__logo.jpg