Wunschkredit bringt schnellste Teilzahlung Österreichs!

Wien (OTS) - Gute Nachrichten für alle Händler und Dienstleister: Mit Wunschkredit wird jetzt die schnellste Teilzahlungsmöglichkeit Österreichs Wirklichkeit. Einfach und schnell die eigenen Wünsche erfüllen und in monatlichen Raten bezahlen – das können Kunden ab sofort überall dort, wo es Wunschkredit gibt. Für Händler bedeutet das: deutlich mehr Umsatz und zufriedene Kunden!

Das Besondere an Wunschkredit: Die Teilzahlung muss nicht vor Ort bei einer Bank vereinbart werden und bedarf auch keines langatmigen Genehmigungsprozesses. Wunschkredit kann direkt vor Ort in jedem teilnehmenden Geschäft innerhalb weniger Minuten abgeschlossen werden. Der Kunde kann nach Genehmigung sein Wunschprodukt sofort mit nach Hause nehmen und bezahlt anschließend in den gewünschten Raten, von schnellen 12 Monaten bis zu bequemen 72 Monaten, ganz nach Belieben. Und das ganz ohne versteckte Zusatzkosten! Geschäftsführerin Lisa Kriegler freut sich: „Wir waren von Anfang an überzeugt, dass eine Teilzahlung einfach, schnell und unkompliziert sein muss. Und genau das haben wir erreicht: Bei Wunschkredit ist bis 7500 Euro nicht einmal ein Lohnzettel beizubringen.“

Für Händler und Dienstleister sind das gute Nachrichten, denn ihnen erschließt Wunschkredit ganz neue Wachstumspotentiale. Die Möglichkeit, den eigenen Kunden eine Teilzahlung anzubieten, macht Produkte und Dienstleistungen für die Kunden leichter leistbar. Einen Wunschkredit gibt es direkt vor Ort im Geschäft von 400,- Euro bis 30.000,- Euro innerhalb weniger Minuten. Und ab 30.000,- Euro innerhalb weniger Stunden. Ein Online-KrediTool macht dabei das gesamte Handling für den Händler spielend einfach.

Dadurch, dass Kunden mit Wunschkredit nicht den vollen Kaufpreis bezahlen müssen, sondern ihn per Teilzahlung in bequemen Monatsraten begleichen, können sie sich mehr und natürlich auch höherwertige Produkte leisten. Für den Händler bedeutet das vor allem eins: mehr Umsatz. Ein weiterer Vorteil von Wunschkredit: Der gesamte Kaufpreis wird innerhalb kürzester Zeit auf das Konto des Händlers überwiesen. Dem Händler entstehen zudem keinerlei Kosten, sogar das Ausfallsrisiko übernimmt die Wunschkredit Partnerbank für ihn. Für makellose Seriosität steht der Kreditpartner von Wunschkredit, die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG mit jahrzehntelanger Erfahrung.

Für Händler und Dienstleister gibt es bei der Zusammenarbeit mit Wunschkredit kaum Grenzen, ganz gleich, welche Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden. Wunschkredit ist nicht nur perfekt für Baumärkte, Elektrofachgeschäfte, Möbelhäuser oder Gartencenter, sondern auch für Juweliere und Sportartikelhändler, genauso wie für Installateure, Ärzte, Hochzeitsplaner, Kfz-Tuner, Fahrschulen und viele mehr. Sehr wahrscheinlich, dass sie alle sich schon bald über mehr Umsatz und zufriedene Kunden freuen werden.

