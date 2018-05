PULS 4 präsentiert UEFA Europa League Finale morgen live und exklusiv im österreichischen Free-TV um 20:15 Uhr

Ab Saison 2018/19 hat PULS 4 weitere DREI JAHRE die Exklusiv-Rechte der UEFA Europa League und bietet als EINZIGER FREE-TV-Sender Österreichs internationalen Klubfußball.

Wien (OTS) - Mit dem Finale des FC Salzburg Bezwingers Olympique Marseille gegen Atltetico Madrid präsentiert PULS 4 am Mittwoch, den 16. Mai als Abschluss der laufenden UEFA Europa League Saison das große Finale.



PULS 4 berichtet live aus dem Parc Olympique Lyonnais in Décines-Charpieu/Lyon sowie aus dem PULS 4 SPORT-Studio in Wien. In Wien begrüßt Moderator Christian Baier das TV-Publikum sowie das Studio-Publikum gemeinsam mit Experte Johnny Ertl. Aus Lyon meldet sich Kommentator Florian Knöchl gemeinsam mit Reporter Mario Hochgerner. PULS 4 überträgt ab 20:15 Uhr live, Spielbeginn ist 20:45 Uhr.



Um den Abschluss der laufenden Saison auch zusätzlich zum Finale noch gebührend zu feiern, präsentiert PULS 4 seinen ZuseherInnen auch einen emotionalen Rückblick auf die fulminante K.O.-Phase mit und über FC Salzburg und dem Team rund um Trainer Marco Rose.



Internationaler Klubfußball ab der Saison 2018/19 EXKLUSIV in Österreich im Free-TV nur mehr auf PULS 4.

Ab der Saison 2018/19 hat PULS 4 für weitere DREI JAHRE die Exklusiv-Rechte der UEFA Europa League und ist damit der EINZIGE FREE-TV-Sender Österreichs, der den ZuseherInnen internationalen Klubfußball bieten wird.



UEFA Europa League Finale: Olympique Marseille gegen Atletico Madrid - live aus dem Parc Olympique Lyonnais in Décines-Charpieu/Lyon

Morgen, Mittwoch, um 20:15 Uhr LIVE und exklusiv im österreichischen Free-TV auf PULS 4



