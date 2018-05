Ayurveda Days – The healthy Way of Life

Am 26. und 27. Mai 2018 findet die erste Ayurveda Fachmesse Österreichs statt.

Ayurveda, das Wissen vom langen, gesunden und glücklichen Leben geht davon aus, dass jeder Mensch seine individuelle Konstitution hat und durch einen typgerechten Lebensstil und entsprechende Ernährung ein erfülltes Leben in Balance leben kann Dr.in Leona Mörth-Nicola, Obfrau des ÖBA (www.berufsverbandayurveda.at)

Neugierig geworden? Besuchen Sie die Ayurveda Days und kosten sie von diesem uralten Wissen. Informieren Sie sich bei Ayurveda ProfessionistInnen im Ausstellerbereich. Gönnen Sie sich Ayurveda Produkte für Ihr Wohlbefinden. Tauchen Sie bei Vorträgen und Workshops in die faszinierende Welt des Ayurveda ein. Programmdetails: http://www.ayurveda-days.at/programm/



Für das leibliche Wohl sorgt 12 Karma Food mit seinen köstlichen Currys in Bioqualität (http://12.co.at).Abgerundet wird das hochwertige Programm mit Schönem für die Sinne. Indischer Tanz, Henna Tatoos, ein Gewürzparcours und ayurvedische Schnuppermassagen erwarten Sie. Ein Highlight ist das Konzert des deutschen Sängerduos Yopi & Lotta (https://yopi-music.com) am 26.5. um 18.30.

Konzert von "Yopi & Lotta", Heartsongs und Chants

Konzertabend im Rahmen der Ayurveda Days am 26. und 27.Mai 2018 im Museumsquartier in Wien.

1.Ayurveda Fachmesse Österreichs mit prominentem Ausstellerbereich und hochwertigen Vorträgen und Workshops.

Datum: 27.05.2018, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: MQ/Ovalhalle

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: http://www.ayurveda-days.at

Ayurveda Days - The healthy Way of Life!

Besuchen Sie die erste Ayurveda Fachmesse Österreichs im Museumsquartier in Wien. Am 26. und 27.Mai 2018 steht ein gesunder, ganzheitlicher Lebensstil im Fokus. Prominenter Ausstellerbereich und hochwertige Vorträge und Wokshops. Tun Sie sich Gutes!

Datum: 26.05.2018, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Arena 21, Museumsquartier

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: http://www.ayurveda-days.at

Tickets für die Ayurveda Days können hier gekauft werden Jetzt Ticket sichern

