Michael Ludwigs neues Team für Wien

Biographien und Statements der designierten Mitglieder der Wiener Stadtregierung

Wien (OTS/SPW) - Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierte Wiens SPÖ-Vorsitzender Michael Ludwig die designierten Mitglieder der zukünftigen Stadtregierung. Ihre Wahl und jene von Michael Ludwig zum Wiener Bürgermeister wird am 24. Mai im Rahmen des Gemeinderats abgehalten.

Jürgen Czernohorszky

Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Personal

Jürgen Czernohorszky wurde am 25. März 1977 in Eisenstadt geboren. Er studierte von 1995 bis 2001 Politikwissenschaft an der Universität Wien, wechselte allerdings 2001 auf das Studium der Soziologie an der Universität Wien, das er 2008 abschloss. Von 2001 bis 2015 war Czernohorszky Landtagsabgeordneter und Gemeinderat in Wien. Von 2011 bis 2015 war er Bundesgeschäftsführer der Österreichischen Kinderfreunde. Von 2015 bis 2017 diente er als amtsführender Präsident des Wiener Stadtschulrates. Seit 26. Jänner 2017 ist Jürgen Czernohorszky amtsführender Stadtrat für Bildung und Integration in Wien.

„Wir stehen für eine Stadtgesellschaft, die nicht auseinanderfällt. Leider gibt es momentan politische Kräfte, die an einem Auseinanderfallen interessiert sind und polarisieren. Im Kontrast dazu machen wir Politik, die sagt, was Sache ist, die Probleme nennen – anstatt Sündenböcke zu suchen. Ich habe in meinem Ressort einige Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Gerade im Bereich der Bildung müssen die jungen WienerInnen ihr Potenzial ausschöpfen können. Wir wollen niemanden zurücklassen. Darum ist unsere Aufgabe, Politik nicht für sie zu machen, sondern mit ihnen. Das gilt auch für den Bereich Integration. Wien ist eine Stadt, in der man in jedem Grätzel zuhause sein kann. Für all das braucht es auch die 65.000 motivierten MitarbeiterInnen der Stadt. Wien ist die größte, aber auch innovativste Arbeitgeberin.“

Kathrin Gaal

designierte Stadträtin für Wohnen, Stadterneuerung und Frauen

Kathrin Gaal ist am 03. Jänner 1976 geboren. Nach der AHS-Matura begann sie ein Studium der Rechtswissenschaften. Von 2001 bis 2005 war Kathrin Gaal Bezirksrätin in Favoriten und ab 2005 ist sie Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin, sowie seit April 2011 die Vorsitzende der SPÖ Favoriten. Kathrin Gaal ist Mitglied des Bezirksvorstandes, Mitglied des Bezirksfrauenkomitees und Sektionsfrauenreferentin in Favoriten.

„Wohnbau- und Frauenpolitik sind breitgefächerte Themen, die in der Sozialdemokratie fest verankert sind. Leistbares Wohnen und sozialer Wohnbau haben besonders große Bedeutung – nicht zuletzt in meinem Heimatbezirk Favoriten, der Wiens einwohnerstärkster Bezirk ist. Im Bereich der Frauenpolitik werde ich darauf achten, dass Frauen selbstbestimmt leben können. Hier setzt die Sozialdemokratie schon lange Akzente. Wir fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Beruf und Familie müssen vereinbar sein, zum Beispiel mit Maßnahmen wie der Ganztagsschule und dem beitragsfreien Kindergarten. Aber auch das Gewaltschutznetz wird dabei helfen, dass Frauen ein unabhängiges Leben führen können.“

Peter Hacker

designierter Stadtrat für Gesundheit, Soziales und Sport

Peter Hacker trat 1982 in den Dienst der Stadt Wien ein. 1985 wechselte er als Mitarbeiter in das Team von Bürgermeister Dr. Helmut Zilk mit den Tätigkeitsschwerpunkten Bürgeranliegen, Jugend und Soziales. Von 1992 bis 2003 war er Drogenkoordinator der Stadt Wien. Seit 2001 ist Peter Hacker Geschäftsführer des Fonds Soziales Wien, dem Träger von sozialen Dienstleistungen für Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf, Behinderung, Wohnungslose und Flüchtlinge. Ab 2015 ist er auch Wiener Flüchtlingskoordinator.

„Ich komme aus dem Fonds Soziales Wien, der für mich ein Herzstück der Sozialpolitik ist. Ich habe in dieser Funktion viele Gespräche mit Michael Ludwig geführt. Er hat mich überzeugt, vom Balkon der guten Ratschläge in die erste Reihe zu gehen. Ich habe riesigen Respekt vor dieser Aufgabe. Soziales und Gesundheit sind eine Einheit, in beiden Bereichen geht es um die Menschen dieser Stadt. Ich freue mich, mit viel Kraft für die Wienerinnen und Wiener arbeiten zu dürfen.“

Peter Hanke

designierter Stadtrat für Wirtschaft, Finanzen und Internationales

Peter Hanke wurde 1964 in Wien geboren. Er studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seit 1993 ist er bei der Wien Holding tätig, ab 2001 als Prokurist. Von 1996 bis 2002 war er Vorsitzender des Betriebsrats der Wien Holding. Seit 2002 ist Peter Hanke einer von zwei Geschäftsführern der Wien Holding, wo er für die Finanzen und die Geschäftsfelder Kultur- und Veranstaltungsmanagement, sowie Logistik und Mobilität verantwortlich ist.

„Als Chef der Wien Holding habe ich gerne Verantwortung für die rund 75 Unternehmen der Stadt innegehabt. Genauso gerne übernehme ich jetzt Verantwortung für die 1,8 Millionen Wienerinnen und Wiener. Ich möchte unseren erfolgreichen Wiener Weg fortführen: Wir müssen auch weiterhin investieren, um nicht stehen zu bleiben, und die richtigen Schritte für die nächsten zwanzig Jahre zu setzen. So wie ich die Wien Holding geführt habe, können Sie sicher sein, dass Sicherheit bei mir ganz oben steht. Aber wir dürfen nicht bei den Menschen sparen! Da sind wir ein Gegenmodell zur Bundesregierung. Ich bin ein offener Mensch und werde alle einladen, sich bei wichtigen Projekten einzubringen.“





Veronica Kaup-Hasler

designierte Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Veronica Kaup-Hasler wurde 1968 als Tochter einer ostdeutschen Sängerin und eines österreichischen Schauspielers in Dresden geboren. Nach der Matura studierte sie Theaterwissenschaften an der Universität Wien. 1993 schloss sie ihr Studium ab. Ab 1993 war sie als Dramaturgin tätig, zuerst in Basel und anschließend bei den Wiener Festwochen. Enge Zusammenarbeit hatte sie mit Luc Bondy und Christoph Schlingensief. Von 1998 bis 2001 war sie Lehrbeauftragte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. 2001 wurde Kaup-Hasler künstlerische Leiterin des Festivals Theaterformen in Braunschweig und Hannover. Ab 2006 war sie als Intendantin des steirischen herbst tätig.

„Politik ist eine Erweiterung meiner bisherigen Tätigkeit. Ich habe immer dafür gekämpft, Freiräume für die Kunst und widersprüchliches Denken zu schaffen. Dafür muss man eine gute Gastgeberin sein. Ich hatte das Glück, für Festivals wie den steirischen herbst tätig zu sein, die auch internationale Strahlkraft entwickelt haben. Es ist mir wichtig, die eigenen ‚Kunstblasen’ zu verlassen und geistige Verengungen zu hinterfragen. Ich will den kulturellen Diskurs für alle öffnen und neues Publikum generieren.“





Ulli Sima

Stadträtin für Stadtwerke und Umwelt

Ulli Sima wurde am 03. August 1968 in Klagenfurt geboren. An der Universität in Wien schloss sie 1994 das Studium der Molekularbiologie ab. Von 1995 bis 1999 war sie Mitarbeiterin der Umweltschutzorganisation Global 2000. 1999 wurde Ulli Sima Abgeordnete zum Nationalrat, im Frühjahr 2000 wurde sie Umweltsprecherin der SPÖ und im Sommer 2002 stellvertretende Vorsitzende der NaturfreundeÖsterreichs. Seit 1. Juli 2004 ist Ulli Sima als amtsführende Stadträtin für Stadtwerke und Umwelt in Wien tätig.

„Mein Ressort ist so etwas wie das ‚Lebensressort’. Wien ist kürzlich zum neunten Mal zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden. Daran haben auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt einen sehr großen Anteil. Darum werde ich darauf achten, dass die Daseinsvorsorge in kommunaler Hand bleibt und für alle Menschen da ist. Ich will das Miteinander fördern, aber auch die Einhaltung von Spielregeln fordern, vom Thema illegale Wettlokale bis zum Praterstern.“





Portraits von der neuen designierten Stadtregierung gibt es auf Flickr Flickr-Album

