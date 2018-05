Torry Harris führt DigitMarket ein - eine B2B2C Platform-for-Platforms

Nizza, Frankreich (ots/PRNewswire) - Torry Harris Business Solutions (THBS), ein weltweit führender Anbieter für Integrationslösungen, Full-Lifecyle-API-Management und digitale Transformation, meldete auf der Digital Transformation World-Veranstaltung von TM Forum die Markteinführung seines revolutionären Toolkits 'DigitMarket' für das digitale Enablement von Plattformpartnern.

DigitMarket - ein von THBS angebotenes Framework für Multi-Vendor-Marktplätze - ist eine Produkt- und Dienstleistungssuite, die es Unternehmen möglich macht, ihre Vorzüge, ihr Inventar, ihre verfügbare Zeit und Serviceleistungen durch ein API-Framework, das Echtzeit-Integration unterstützt, effektiv zu präsentieren. Es handelt sich hierbei um den einzigen Toolkit, der Unternehmen dabei unterstützt, Tools zu vertreiben und eine Plattform-Ökonomie zu begünstigen. Auf diese Weise wird das White-Labelling der Tools ermöglicht und DigitMarket somit dabei unterstützt, Angebote zu unterbreiten, die mit einer Schutzmarke versehen sind.

Der DigitMarket-Toolkit stellt eine höchst individualisierbare Lösung dar, die Unternehmen wie folgt unterstützt:

1. Digitalisierung ihrer Business Provider durch ein mit einer Schutzmarke versehenes Plattform-Angebot 2. Bereitstellung ihrer internen, verbrauchsorientierten Möglichkeiten für zahlreiche Business Provider und deren Endkonsumenten 3. Bereitstellung von Tools, die für automatisierten Zugang sowie das Kuratieren von Inhalten etc. für Plattform-Teilnehmer benötigt werden

Torry Harris beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Förderung von B2B2C-Integration und hilft Unternehmen dabei, sich selbst und ihre Kunden durch herunterladbare Produkte und Dienstleistungen zu digitalisieren. Das Unternehmen implementiert erfolgreiche, auf API-basierte Transformationsprogramme in führende CSPs und traditionelle, "Ziegel und Mörtel"-Geschäfte. Seit über zwei Jahrzehnten ist das Unternehmen bei Analysten und Kunden für spezialisierte Lösungen, die die Anwendung 'sinnvoller Integration' zwecks Digitalisierung fördern, anerkannt.

Weitere Informationen sind unter https://www.thbs.com & https://digitmarket.com erhältlich.

THBS: Daten und Fakten

Torry Harris Business Solutions (THBS) ist ein internationaler Anbieter von Unternehmens-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Das Unternehmen ist auf Full-Lifecyle-API-Management, IoT-Integrationslösungen und SOA/API-basierte digitale Transformationslösungen spezialisiert. THBS ist ein mit CMMI Level 3 zertifiziertes Unternehmen und verfügt über ein mit ISO 27001 zertifiziertes Sicherheitsmanagementsystem. Die Offshore-Entwicklungszentren des Unternehmens befinden sich in Bangalore und Gurgaon (Indien). Die Firma verfügt über Büros in Bristol (GB), New Jersey (USA), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München (Deutschland), Paris (Frankreich) und Wien (Österreich).

Die von THBS angebotene Produktpalette umfasst:

1. API-o-Blocks: Ein vollständiges, Full-Lifecyle-Produkt zwecks API Management, das die progressive Teilnahme an der API-Ökonomie ermöglicht. http://www.thbs.com/products/api-management-api-o-blocks

2. API Connect: Ein umfassendes API-Gateway für die Entzerrung und Überwachung von Verbindungen. https://apiconnect.io/

3. IoT Glue: Eine Universalfernbedienung, um sich mit der IoT-Welt zu verbinden. Ein für Mobilgeräte ausgelegtes Integrations-Framework, um disparate IoT-Geräte zu verbinden:

http://www.thbs.com/products/internet-of-things-iot-glue

Besuchen Sie http://www.thbs.com, um mehr über das Unternehmen, seine Serviceleistungen und Produkte zu erfahren.

Rückfragen & Kontakt:

Torry Harris Business Solutions

Diganta Kumar Barooah

E-mail: marketing @ thbs.com

Tel: +91-80-41827200