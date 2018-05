Bundesgremium Tabaktrafikanten: Song zu den Sommer-Special Olympics 2018 gibt’s exklusiv in Trafiken

Branchensprecher Prirschl: „Österreichs Trafikanten unterstützen Special Olympics Sommerspiele mit CD-Verkauf“ - Auslieferung ab sofort über Großhändler Moosmayr

Wien (OTS) - Vom 7. bis 12. Juni 2018 finden in Vöcklabruck, Oberösterreich, die 7. Special Olympics Nationalen Sommerspiele statt.

Der Song für die Special Olympics Sommerspiele mit dem Titel „Brücken bauen“ wurde von Wolfgang Frühwirth komponiert und gemeinsam mit der Stadtmusik Vöcklabruck und regionalen Chören aufgezeichnet. Damit sind die Nationalen Sommerspiele in Oberösterreich die ersten nationalen Spiele von Special Olympics, die einen eigenen Song vorweisen können.

„Der Verkauf der CD ‚Brücken bauen‘ wird exklusiv in den Trafiken in ganz Österreich erfolgen“, freut sich Josef Prirschl, Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Die Firma Moosmayr GmbH übernimmt die Logistik im Sinne des wohltätigen Zwecks kostenlos.

Trafikanten-Branchensprecher Josef Prirschl hält auch fest: „Für uns Trafikantinnen und Trafikanten ist der Verkauf dieser CD in unseren Geschäften eine schöne Aufgabe zu zeigen, dass wir diese Veranstaltung mit unserer Infrastruktur unterstützen und so den Geist der Sommerspiele für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung weitertragen.“

Der Verkaufspreis der CD (inklusive einer MP3-Version zum Download!) beträgt 2,90 Euro und kommt über den Verein „Brücken bauen“ zum Großteil den Nationalen Sommerspielen zu gute. Das Video zum Song „Brücken bauen“ von Wolfgang Frühwirth ist auf Youtube abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=TpZmBBlDs08 (PWK347/JHR)

