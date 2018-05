Kemin Nutrisurance lanciert PRALISUR(TM), ein natürliches Gesundheitsprodukt für Tiere, in Europa

Des Moines, Iowa (ots/PRNewswire) - Kemin Nutrisurance, die Division für Tiernahrung und Rendering-Technologien von Kemin Industries, hat kürzlich PRALISUR(TM) in Europa eingeführt. Das natürliche Produkt beinhaltet 1.3-Betaglukane (ß-Glukane) und unterstützt dadurch ein gesundes Immunsystem und fördert die Darmflora bei Hunden.

Es hat sich gezeigt, dass ß-Glukane, in den Zellen von Pflanzen, Getreide und Pilzen natürlich vorkommende Glukose-Polysaccharide, das Immunsystem von Hunden stimulieren und aktiveren.1 PRALISUR verfügt über eine der höchsten Konzentrationen von linearen 1.3-ß-Glukanen aus getrockneten Algen.

"Da wir uns stärker auf gesunde, nährstoffreiche Tiernahrungsingredienzien konzentrieren, erweitern wir unser Portfolio in Europa mit einer der einzigen reinen 1.3-ß-Glukanquellen", sagt Alberto Munoz, Associate Product Manager, Kemin Nutrisurance. "Da Tierhalter immer stärker an der Qualität und Gesundheit der Nahrungsmittel für ihr Haustier interessiert sind, haben wir PRALISUR lanciert."

Durch die Lancierung von PRALISUR wird das neue Gesundheits- und Nahrungsmittelproduktsegment von Kemin Nutrisurance gestärkt, wodurch die steigende Nachfrage der Kunden nach gesunden Nahrungsmitteln für ihre Haustiere befriedigt werden kann. Das Segment umfasst ebenfalls die Serie PROSURANCE(TM) an qualitativ hochwertigen, sprühgetrockneten Produkten und Produkten mit niedrigem Molekulargewicht, die Proteine liefern und die Nahrungsmittel für Haustiere schmackhafter machen.

Kemin Nutrisurance hat PRALISUR letzte Woche an der Interzoo in Nürnberg, Deutschland, präsentiert, der weltweit größten Handelsmesse der internationalen Heimtierbranche.

Informationen zu Kemin Industries

Kemin Industries (www.kemin.com) ist ein Anbieter von Gesundheits-und Ernährungslösungen und konzentriert sich darauf, die Lebensqualität von über 3.8 Milliarden Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen über 500 Spezialitäten-Ingredienzien für die Gesundheit von Mensch und Tier, Tiernahrung, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmitteltechnologie, Anbautechnologien und Textilindustrien anbietet.

Während über einem halben Jahrhundert hat sich Kemin im Rahmen der angewandten Wissenschaft den Herausforderungen der Industrie gestellt und bietet Produktlösungen für Kunden in über 120 Ländern an. Kemin bietet qualitativ hochwertige, sichere und effiziente Ingredienzien für Lebensmittel, Futtermittel und gesundheitsrelevante Produkte an, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren.

Kemin wurde 1961 gegründet und ist ein privates familiengeführtes Unternehmen mit über 2.500 Mitarbeitenden weltweit und Betrieben in 90 Ländern, einschließlich Produktionswerke in Belgien, Brasilien, China, Indien, Italien, Russland, Singapur, Südafrika und den USA.

