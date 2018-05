„profil“-Umfrage: Bevölkerung gespalten in Meinung über Verhältnis der FPÖ zu Antisemitismus

Die Hälfte der Österreicher hält Straches Distanzierung für glaubwürdig

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, schenken 52% der Österreicher der Distanzierung der FPÖ vom Antisemitismus Glauben. Vizekanzler Heinz-Christian Strache erklärte in den vergangenen Monaten wiederholt, dass Antisemitismus in der FPÖ nichts verloren habe. Diese Aussage halten 15% der Befragten für „sehr“ und 37% für „eher“ glaubwürdig. Hingegen ist laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research im Auftrag von „profil“ durchgeführten Umfrage diese Aussage für 46% der Österreicher nicht glaubwürdig (12% „gar nicht“ und 34% „eher nicht“). 2% der Befragten machten keine Angabe. (n=500, maximale Schwankungsbreite +/- 4,4 Prozentpunkte)

