„Hohes Haus“ über Abgänge, Zugänge und Rückgänge

Am 13. Mai um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 13. Mai 2018, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Zugang

Die Deutschförderklassen, die ab dem nächsten Schuljahr für Schulanfängerinnen und Schulanfänger – egal welchen Alters – eingerichtet werden sollen, sind umstritten. Dennoch hat der Gesetzesantrag den Unterrichtsausschuss mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ passiert. Vorangegangen ist dem ein Hearing mit Bildungsexpertinnen und -experten, das auf Initiative der drei Oppositionsparteien stattgefunden hat. Kern der Diskussion ist die Frage, ob Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen besser integrierend – also in ihren Regelklassen – oder in eigenen Deutschförderklassen unterrichtet werden sollen, wie es ÖVP und FPÖ anstreben. Die Oppositionsparteien sind aus unterschiedlichen Gründen dagegen. Kathrin Pollak hat mit Vertreterinnen und Vertretern aller Parteien gesprochen und eine Neue Mittelschule in Wien besucht.

Im Studio: Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Abgang

Matthias Strolz war eine der eindrucksvollsten Politikerpersönlichkeiten der letzten Jahre. Seine Reden im Nationalrat waren oft von Temperament und Emotionen geprägt, seine bildhaften Vergleiche – von toten Pferden, die die SPÖ und ÖVP reiten würden, bis zu Hypos, die sie kultivieren würden – sind vielen noch gut in Erinnerung. Aber was bedeutet dieser Abgang für die NEOS? Haben sie ohne Matthias Strolz eine Zukunft? Maximilian Biegler hat sich im pinken Parlamentsklub umgehört und außerdem mit der wahrscheinlichen neuen Parteichefin gesprochen, wie sie den NEOS zu noch stärkeren Flügelschlägen verhelfen möchte.

Rückgang

Wildbienen haben im Gegensatz zu Honigbienen keine Lobby: Um Honigbienen kümmern sich Imker, Obstbauern und die Landwirtschaftspolitik. Das Sterben von Wildbienen versucht unmittelbar keine wirtschaftlichen Schäden, ist daher politisch nicht sehr relevant. Vor einem Jahr haben alle Parlamentsparteien einen Entschließungsantrag zum Schutz der Wildbienen eingebracht, doch konkrete Maßnahmen wurden bisher nicht umgesetzt. Dagmar Wohlfahrt hat sich mit dem Experten Heinz Wiesbauer auf die Suche nach immer seltener werdenden Wildbienen gemacht.

