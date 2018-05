„Sport am Sonntag“ mit Eishockey, Formel 1 und Karate

Am 13. Mai ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 13. Mai 2018 um 18.30 Uhr in ORF eins zunächst mit „Alles Fußball“ und den Highlights und allen Toren der 34. Runde. Danach stehen folgende Themen auf dem Programm:

Eishockey-WM: Das Nationalteam im Kampf um den Klassenerhalt

Die Bilanz der WM in Dänemark und Teamchef Roger Bader im Gespräch.

Formel 1: Der Große Preis von Spanien

Das Duell Lewis Hamilton gegen Sebastian Vettel beim ersten Europa-Rennen des Jahres.

Karate: Auf dem Weg zu den olympischen Spielen

Bettina Plank und Co. kämpfen bei der EM in Novi Sad um Edelmetall.

