Fototermin: Ankunft des designierten US Botschafters Trevor D. Traina am 18. Mai

Wien (OTS) - Der designierte amerikanische Botschafter Trevor D. Traina wird am 18. Mai 2018 am frühen Vormittag am Wiener Flughafen mit seiner Frau, Alexis S. Traina, eintreffen. Er wird von Vertretern der US-Botschaft und der Protokollabteilung des österreichischen Außenministeriums willkommen geheißen und kurze Begrüßungsworte sprechen.

Die amerikanische Botschaft Wien lädt Medienvertreter zu einem Fototermin ein.

Fototermin: Ankunft des designierten US Botschafters Trevor D. Traina

Zufahrt zum VIP und General Aviation Terminal: Autobahn A4, Abfahrt Flughafen. Halten Sie sich rechts und fahren Sie bis zur Kreuzung mit der B9. Bei der Ampel biegen Sie rechts ab (B9 in Richtung Wien). Folgen Sie der B9 bis zur zweiten Ampel. Dort biegen Sie bitte links ab. Beschilderung: VIP & Business Center, bzw. General Aviation.



Wir bitten um Anmeldung bis Mittwoch, den 16. Mai, und zwar an: Philip Thom, Email: thomp @ state.gov oder Verena Blum, Email: blumvx @ state.gov; Telefon: 313 39-2068 oder 2069.



Bitte bringen Sie Ihren Presseausweis mit.

Datum: 18.05.2018, 08:00 Uhr

Ort: VIP Terminal (General Aviation) des Wiener Flughafens

1300 Schwechat, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Philip Thom

U.S. Embassy Vienna

Public Affairs/Press Section

Tel: (01) 313-39/2069

Email: thomp @ state.gov