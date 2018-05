Erneuerung in den Reihen der Freiheitlichen Arbeitnehmer - OÖ Landesobmann Knoll soll Bundes-FA übernehmen

Bundesvorstand der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) stellt die Weichen für die Zukunft

Wien (OTS) - Über zehn Jahre durfte der nun scheidende Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA), Bundesrat AK-Rat Ing. Bernhard Rösch, die Geschicke der FA leiten. Nun ist es an der Zeit das Zepter zu übergeben und rechtzeitig zur nächsten Arbeiterkammerwahl 2019, mit frischen Wind an der Spitze der Freiheitlichen Arbeiterschaft, den Wahlkampf anzugehen.



Und so entschied sich der Bundesvorstand der Freiheitlichen Arbeitnehmer, dass diese Ehre und Verantwortung dem 35 jährigen Oberösterreichischen FA-Landesobmann, AK-Vorstand Gerhard Knoll zuteilwerden soll.



„Knoll ist VOEST Zentralbetriebsrat und leistet in Oberösterreich hervorragende Arbeit, was auch die hohe Anzahl der freiheitlichen Betriebsräte in Oberösterreich bestätigt. Gerade im Gebiet der sozialen Medien wurden sogar Bundes-Aufgaben an die Kollegen aus Oberösterreich ausgelagert“, freuen sich die stellvertretenden Bundesobmänner Heribert Mariacher und Mag. Daniel Jägerbauer.



Knoll ist der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Gerade in Zeiten in welchen eine starke Arbeitnehmervertretung gebraucht wird, werden wir uns für die Anliegen der Arbeitnehmer - auch gegenüber der Bundesregierung – konsequent einsetzen und diese vertreten. „Wir sind uns bewusst, dass alle Fraktionen in der Arbeiterkammer und im ÖGB den Anspruch haben, die Arbeitnehmer zu vertreten. Das `Österreicher zuerst! - Paradigma´ erfüllen aber nur die Freiheitlichen Arbeitnehmer und an vorderster Stelle Gerhard Knoll“, so Jägerbauer und Mariacher abschließend.

