Höhere Wertschöpfung durch gekonnte Finanzplanung

Unternehmer-Seminar: Prodinger-Experten geben Tipps

Wien (OTS) - Gute Finanzplanung ermöglicht es, Hotelbetriebe und Projekte umfassend zu betrachten und ganzheitlich entscheiden zu können. Die „Prodinger Tools“ sind dabei eine wesentliche Entscheidungshilfe, um Unternehmen dauerhaft, mit wenig Aufwand und mehr Zufriedenheit auf Erfolgskurs zu halten. Alles Wissenswerte zu diesem Thema wird bei einem Unternehmer-Seminar am Donnerstag, 17. Mai 2018, um 17:00 Uhr in Zell am See vorgestellt.

Vortragende

Roland Pfeffer, Geschäftsführer der Prodinger Steuerberatung

Einleitung und Strategieplanung

Jan Kubben, Leiter Prodinger Managementberatung

Instrumente zur Unternehmenssteuerung

Achim Hartmann, Universitätslektor, Karl-Franzens-Universität Graz

Sicht der Banken bei Investitionen

Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung

Markenwert-Verstecktes Potenzial

Gute Finanzplanung ermöglicht es, Hotelbetriebe und Projekte umfassend zu betrachten und ganzheitlich entscheiden zu können. In Kurven zum Ziel und zur Strategie: Welche Pläne möchte ich realisieren und wie komme ich dazu? Wo will ich in Zukunft stehen? Welche Schritte müssen dafür gesetzt werden? Wie Ihr Unternehmen von Wachstum profitiert und wie sich Investitionen auf Ihre Finanzplanung auswirken. Aufgaben und Elemente einer fundierten Planung. Zielplanung für ein besseres Banken-Rating. Welche Bedeutung hat die Marke des Betriebes auf den Unternehmenswert?

Datum: 17.05.2018, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: Prodinger Zell am See

Professor-Ferry-Porsche-Straße 28, 5700 Zell am See, Österreich

Url: https://www.prodinger.at/veranstaltung-liquiditaet-wertschoepfung/

