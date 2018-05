Wiener Stadthalle: Von „Rock me Amadeus“ und Semino Rossi zum Muttertag bis John Cleese und Kris Kristofferson

Ein passendes Geschenk findet sich bei unserer abwechslungsreichen Vielzahl an Veranstaltungen immer. Mit Geschenk-Gutscheinen für die Wiener Stadthalle, die bei rund 300 Veranstaltungen im Jahr eingelöst werden können, liegt man immer richtig und kann auch so gemeinsam schöne Zeit verbringen Wiener Stadthalle Geschäftsführer Wolfgang Fischer

Wien (OTS) - Am Muttertag können sich Schenkende noch entscheiden: Am Sonntag, 13. Mai steht das MUSICAL FALCO in der Halle F und SEMINO ROSSI in der Halle D am Programm.

Am Dienstag, 15. und Mittwoch, 16. Mai steht das multimediale Operettenkonzert OPERETTE MADE IN AUSTRIA in der Halle F am Programm. Ildikó Raimondi, Herbert Lippert und das neu gegründete O-MIA Jugendorchester lassen die Epoche der Operette mit ihrem Charme, ihrer Genialität und ihrer Brillanz auferstehen. Jetzt zwei Tickets zum Preis von einem Vollpreis-Ticket auf www.stadthalle.com für das multimediale Operetten-Konzert sichern, solange der Vorrat reicht! Während hier Chanson und Couplet begeistern, gibt es in der Halle D Bombast-Rock. Pink Floyd Mastermind ROGER WATERS präsentiert am Mittwoch, 16. Mai in einer gigantischen Show Meisterwerke und neue Songs. WWE-Gladiatoren und -Amazonen des RAW Team gastieren mit WWE LIVE am Donnerstag, 17. Mai in der Halle D.

GAME OF THRONES ® LIVE CONCERT EXPERIENCE entführt das Publikum am Samstag, 19. Mai in die Welten von Westeros und Essos. In einem beeindruckenden Bühnenbild geben Orchester, Chor und Solisten die Musik aus sieben Staffeln live zum Besten. In der neuen Show APASSIONATA „Gefährten des Lichts“ werden am Samstag, 26. und Sonntag, 27. Mai höchste Reitkunst und wunderschöne Pferde, gerahmt von grandiosen Bühnenbildern und emotionaler Musik dargeboten. Mit seinem Johann Strauss Orchester steht am Samstag, 2. Juni ANDRÉ RIEU auf der Bühne und bezaubert mit Walzermelodien und Schlagern. Am Montag, 4. Juni kommt KATY PERRY mit ihrem aktuellen Album „witness“ in die Halle D. Den Support gibt Tove Styrke. LENNY KRAVITZ gastiert im Rahmen seiner „Raise Vibration Tour 2018“ am Samstag, 9. Juni in der Halle D.

Das JAZZ FEST WIEN ist auch in diesem Jahr Gast in der Wiener Stadthalle und präsentiert KRIS KRISTOFFERSON in der Halle F. Karten für Freitag, 15. Juni sollte man sich sichern!

LASSMALACHE in der Halle F: Für Unterhaltung sorgt BÜLENT CEYLAN mit seinem mittlerweile 10. Programm am Freitag, 18. Mai. GERNOT KULIS gibt am Samstag, 9. Juni “Herkulis“-Lösungen vor und am Donnerstag, 14. Juni sagt‘s SASCHA GRAMMEL durch die Puppen. Komiker, Schauspieler und Autor: „Monty Python“ JOHN CLEESE führt am Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. Juni durch einen Mix aus Klassikern und neueren Werken, klassisch trocken.

Fotos: https://www.stadthalle.com/de/presse/events/fotos

Vorverkauf an den Kassen in der Wiener Stadthalle unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com.

TIPP: Ein Geschenk, hunderte Möglichkeiten – mit den Gutscheinen der Wiener Stadthalle! Gutscheine der Wiener Stadthalle sind ab € 10,- online erhältlich unter www.stadthalle.com, sowie an den Kassen der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200 und service @ stadthalle.com und können für alle Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle eingelöst werden.

