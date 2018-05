Wien-Penzing: Unbekannte Täter beschmieren Kriegerdenkmal

Wien (OTS) - Am 09. Mai 2018 wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus bezüglich einer Sachbeschädigung in die Hauptstraße gerufen. Bislang unbekannte Täter hatten dort – vermutlich in der Nacht von 8. auf 9. Mai – ein Kriegerdenkmal mit rosa Latexfarbe beschmiert beziehungsweise übergossen. Vor Ort wurden diverse mögliche Spurenträger sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.

